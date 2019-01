El extenista Carlos Moyá nos explica cómo adoptar hábitos saludables en el gimnasio

El extenista y empresario Carlos Moyá, además de entrenador de Rafa Nadal, sabe cómo mantenerse en forma. Hace 15 años abrió, junto a su anterior preparador físico Quim Forteza y otros socios, el gimnasio Profitness, donde acude prácticamente a diario para hacer ejercicio físico. «Es importante estar en activo. Yo hago bastante deporte: bici, sesiones de cardio, sesiones de fuerza... No es una obligación para mí, lo hago con ganas y me encuentro bien después de hacerlo», confiesa el mallorquín.

La constancia y disciplina son parte del secreto para mantenerse en forma durante todo el año, aunque los excesos de estas fiestas navideñas hacen que muchos suden estos días algo más en el gimnasio, mientras que para los más sedentarios se convierte en uno de los propósitos del nuevo año. «No soy un esclavo de la dieta, sobre todo estos días en que no me privo de nada, pero me gusta cuidarme y comer bien», asegura Moyà. Comenzar el día con una clase de bicicleta es fundamental para el exdeportista, que a sus 42 años muestra estar un envidiable estado de forma física. «A medida que se cumplen años es más difícil cuidar la forma y figura, pero sigo jugando a tenis en el circuito de veteranos, sin por ello dejar de divirtirme y pasarlo bien».

En continua innovación, el Profitness se ha convertido en un gimnasio referente en Mallorca, donde sus usuarios disponen de la más avanzada tecnología y asesoramiento de profesionales en las diferentes áreas.

El director de Profitness, Pedro Pizà, asegura que «la fidelidad es lo más importante para nosotros. Nuestro compromiso es ofrecer calidad y buen servicio, más que el de tener el mayor número de socios». Muchos son los que a principio de año o tras el verano se apuntan a un gimnasio para eliminar esos kilos de más, pero los milagros, sin dañar la salud, no existen.

Hay días en los que no apetece ir al gimnasio, tampoco hace falta estar entrenando los 365 días del año, pero haciendo el sacrificio luego el resultado es gratificante, tanto física como mentalmente, y eso está más que comprobado por los expertos.

Carlos Moyá, quien está a punto de coger el avión con destino a Australia, comenta que «en tenis no hay muchos secretos. Hay entrenamiento, preparación física, nutrición, etc, que hace que estés al cien por cien. He aprendido muchas cosas de Rafa Nadal, pero no en como estar en forma pasados los cuarenta» (sonríe). Así pues, preparen la ropa de deporte y pongan rumbo al gym.