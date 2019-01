Las lágrimas de Jesús Calleja en las campanadas de Sant Llorenç

Emocionante noche fue la del 31 de diciembre en Sant Llorenç, desde donde Telecinco retransmitió las campanadas de Nochevieja en apoyo al municipio tras las inundaciones del pasado 9 de octubre, y especialmente para los presentadores, Lara Álvarez y Jesús Calleja. Tanto fue así que el aventurero no pudo reprimir las lágrimas.

Eran las primeras campanadas para el presentador de Planeta Calleja y sus compañeros quisieron darle una sorpresa, improvisando sobre el guión. Su hijo Ganesh, su hermano Kike Calleja, además de sus padres, Julián y María Jesús, quisieron estar cerca del presentador esa noche tan especial y le enviaron un mensaje para que les sintiera más cerca en los últimos minutos del 2018: «Jesús, estamos muy orgullosos de ti.Todo lo que nos has ayudado en esta vida no se paga con dinero. Te agradezco mucho lo que has hecho por nosotros, por mí sobre todo, sé que me quieres mucho y yo a ti también», le decía su hijo.

Ante estas palabras, Calleja no pudo contener la emoción y acabó llorando, mientras su compañera le abrazaba.