Fallece el periodista Michel Vallés, tras dejar un emocionante escrito sobre el cáncer

El periodista Michel Vallés ha fallecido este sábado, a los 40 años, tras una valiente lucha contra el cáncer.

«Originario del Matarraña, se formó como periodista en Barcelona y llegó a la redacción de El Periódico de Aragón hace más de una década tras su paso por La Comarca de Alcañiz», recuerda el rotativo en un escrito firmado por su redacción.

«El cáncer no es ninguna lucha, ni una batalla. Uno no puede luchar contra un resfriado, como para hacerlo contra un tumor con metástasis. Dejémonos de buenismos. (...) No busquemos eufemismos. Cáncer es cáncer», explicó en su día.

Para el recuerdo queda un impresionante testimonio que dejó escrito sobre su experiencia con esta cruel enfermedad en Redacciónmédica.com

«He aprendido a no hacer planes de futuro. Suena a tópico manido, pero vivo día a día. No lucho contra el cáncer, sino contra el tiempo, pienso en las cosas que quiero hacer, las personas con las que quiero estar y actúo en consecuencia», dejó escrito.