La tradición de ‘La Sibil·la’

El canto de La Sibil·la será protagonista en la totalidad de iglesias, parroquias y monasterios, perpetuando en las solemnes Matines una tradición secular en la Isla de Mallorca:

Al jorn del Judici

parrà el qui haurà feyt servici.

Un Rey vendrà perpetualdel cel quant may non fo aytal;

en carn vendrà certanament

per far del segla jutjament.

Conocida esta primera estrofa por una gran mayoría de los incondicionales de este canto, señalar que se trata de un poema sobre el juicio final, que reproducía las profecías de la Sibila de Eritrea. Del mismo, del cual se conservan diferentes manuscritos del siglo X, se representó por toda la Península hasta las prohibiciones surgidas del Concilio de Trento. Después solamente ha pervivido en Mallorca y en Alghero (Cerdeña).

Estos días, los cantores se han afanado en los ensayos junto a sus maestros, para que todo salga muy bien. En la catedral de Palma, por vez primera la cantará la niña Claudia Nadal Petro, alumna de segundo de ESO del colegio Sant Josep Obrer. Ella ha estado ensayando con el director de la Escolanía Vermells de la Seu, Toni Salvá. La misa, que comenzará a las 23.00h, estará presidida por el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull.

Tres corales

En la basílica mayor mallorquina habrá una novedad. Se trata que durante la misa intervendrán este año tres corales: la Capella Mallorquina, la Capella de la Seu y la Escolanía Vermells de la Seu. El acompañamiento al órgano, será de Tomeu Mut.

En la Real Basílica de Sant Francesc comenzará la misa de Matines a las 23.00h y cantará La Sibil·la Inés Ferrer, una gran conocedora de este canto que ya lleva años interpretándolo. En esta celebración, participarán los alumnos del colegio Diego Veiga y Joan Sans en el Canto del Ángel y Sermón de la Calenda.

En la parroquia de San Pío X, de la barriada de Pedro Garau, a las 18.00h la cantará en memoria de Teresa, su joven hermana fallecida, Carlota Pons Cestedosa, a quien le sugirió que la cantara para seguir esta tradición.

Sant Felip Neri

En la iglesia de Sant Felip Neri, la antigua blaveta Cecilia Ilbert Figuerola cantará La Sibil·la por vez primera en Palma. Esta joven, que ya la cantó en la basílica de Lluc y en su parroquia de Llubí, donde reside, también es conocedora de esta pieza, por tener a su abuelo y padrino antiguos blavets. En esta misa intervendrán en la parte musical la Capella Oratoriana y el Cor Philippus Nerius dirigidas por el gran maestro mallorquín, Gori Marcús.

En la iglesia castrense de Santa Margarita la interpretará Aina Pujadas Torres, y el sermón de la Calenda lo ofrecerá Jaume Pujol. Cantará el grupo de niños del colegio Sagrat Cor, dirigido por María Asunción Estarellas.

La cantante Mercedes Miró la cantará en la iglesia de Sant Miquel. El coro cantará acompañado por el organista Pedro Aguiló y la ceremonia empezará a las 20.00h. presidida por el rector Antoni Gómez.

En Sant Nicolau, la misa se iniciará a las 19.00. La intérprete de La sibil·la será Pilar Rosselló, directora de la coral de la parroquia y de la Coral de abogados de Palma. Acompañará los cánticos de la misa el organista Miquel Pins y presidirá la misa, Bernat Oliver.

En la iglesia de la Merced, la misa se iniciará a las 19.30 y presidirá fray Ignacio Conesa. Cantará La Sibil.la, acompañada por Alejandro Calafat, la soprano Arantxa Calvo.

En Lluc la poblera Mar Cantallops es la joven afortunada que este lunes (la misa comenzará a las 22 horas) interpretará el canto de la Sibil·la en la basílica del santuario de Lluc. «Admito que estoy un poquito nerviosa, pero lo hemos estado preparando», manifestó Cantallops.