Saturno se está quedando sin sus anillos a gran velocidad

Saturno es uno de los planetas más reconocibles del Sistema Solar gracias a sus emblemáticos anillos, pero estos se está esfumando y lo hacen a la tasa máxima estimada hace décadas con las observaciones de las sondas espaciales Voyager 1 y 2, informó la Nasa.

Los anillos están siendo arrastrados hacia el planeta debido a la gravedad «como una lluvia polvorienta de partículas de hielo, bajo la influencia del campo magnético de Saturno».

Los expertos consideran que el sexto planeta del Sistema Solar podría quedarse sin anillos en unos 300 millones de años, un periodo «relativamente corto si se compara con la edad del planeta» que es de más de 4.000 millones de años, indicó James O'Donoghue, del Centro de vuelos espaciales Gorddard de la Nasa.

Esta «lluvia de anillos» hacia el planeta se estima que drena una cantidad de agua que podría llenar una piscina olímpica en media hora, explicó el experto.

