La desesperada escena de un hombre y su perro que nada para salvarse

Uno de los vídeos más angustiosos que verá en mucho tiempo es el protagonizado por un hombre y su perro que cayó a un río.

En las imágenes se ve cómo el can nada de forma desesperada, contra una fortísima corriente hacia su amo, quien con la ayuda de otras personas alarga el brazo y hasta se mete en el agua para intentar agarrar al animal y salvarlo de lo que se antoja como una muerte segura.

Como bien dice el tuit que lo publicó, y que se viralizó de inmediato, ninguno de los dos se dieron por vencidos demostrando, una vez más, que quien no lucha ni patalea por no hundirse no se salva.