La desconocida belleza del euskera explicada en 60 segundos

«Vengo a demostraros que el euskera es el idioma más bonito que existe». Así empieza el vídeo viral que pretender demostrar la belleza de esta lengua y que ya le gusta a más de 40.000 personas en Twitter.

El vídeo de poco más de un minuto lo ha compartido el tuitero Basajau (@David10990715). En él se puede ver a una joven explicando el significado de varias palabras en euskera. Algunos de los ejemplos que recita que recita son el de la palabra «parir», ellos dicen «erditu, que es algo así como dividirse por la mitad».

«No existe el este, existe el 'ekialde', que es como el lado del sol. No existe el mes de febrero, existe 'otsaila', que es como el mes de los lobos. No existe enamorado, existe maiteminduta, que es herido por amor», narra la joven.

El euskera es el idioma más bonito q existe..y sino...escuchar.⬇️ pic.twitter.com/hQQI8ebF7w — Basajaun (@David10990715) 13 de diciembre de 2018

En 2017, otro usuario de Twitter ya creó un hilo con ejemplos parecidos. En su momento se popularizó entre los internautas y fue muy compartido.

En euskera no decimos "querido", decimos "laztana", que más o menos se traduce como "caricia", and I think that's beautiful. — Jásier ???? (@TheJasier) 22 de diciembre de 2017

En euskera no decimos "luna", decimos "ilargi", que más o menos se traduce como "luz de los muertos", and I think that's beautiful. — Jásier ???? (@TheJasier) 22 de diciembre de 2017

En euskera no decimos "bombero", decimos "suhiltzaile", que más o menos se traduce como "asesino de fuegos", and I think that's beautiful. — Jásier ???? (@TheJasier) 22 de diciembre de 2017

En euskera no decimos "febrero", decimos "otsaila", que más o menos se traduce como "mes de los lobos", and I think that's beautiful. — Jásier ???? (@TheJasier) 22 de diciembre de 2017

En euskera no decimos "letra", decimos "hizki", que más o menos se traduce como "trocito de habla", and I think that's beautiful. — Jásier ???? (@TheJasier) 22 de diciembre de 2017

En euskera no decimos "abuela", decimos "amona", que más o menos se traduce como "buena madre", and I think that's beautiful. — Jásier ???? (@TheJasier) 22 de diciembre de 2017

En euskera no decimos "horizonte", decimos "ortzimuga", que más o menos se traduce como "frontera del cielo", and I think that's beautiful. — Jásier ???? (@TheJasier) 22 de diciembre de 2017

En euskera no decimos "bruja", decimos "sorgin", que más o menos se traduce como "creadora", and I think that's beautiful. — Jásier ???? (@TheJasier) 22 de diciembre de 2017

En euskera no decimos "enamorado", decimos "maiteminduta", que más o menos se traduce como "herido por el amor", and I think that's beautiful. — Jásier ???? (@TheJasier) 22 de diciembre de 2017

En euskera no decimos "murciélago", decimos "saguzahar", que más o menos se traduce como "viejo ratón", and I think that's beautiful. — Jásier ???? (@TheJasier) 22 de diciembre de 2017

En euskera no decimos "arcoiris", decimos "ortzadar", que más o menos se traduce como "cuerno del cielo", and I think that's beautiful. — Jásier ???? (@TheJasier) 22 de diciembre de 2017

En euskera no decimos "cementerio", decimos "hilerri", que más o menos se traduce como "pueblo de los muertos", and I think that's beautiful. — Jásier ???? (@TheJasier) 22 de diciembre de 2017

En euskera no decimos "desierto", decimos "basamortu", que más o menos se traduce como "bosque muerto", and I think that's beautiful. — Jásier ???? (@TheJasier) 22 de diciembre de 2017

En euskera no decimos "este", decimos "ekialde", que más o menos se traduce como "el lado del sol", and I think that's beautiful. — Jásier ???? (@TheJasier) 23 de diciembre de 2017

En euskera no decimos "hada", decimos "maitagarri", que más o menos se traduce como "la que tiende a ser amada", and I think that's beautiful. — Jásier ???? (@TheJasier) 23 de diciembre de 2017

En euskera no decimos "follar", decimos "larrua jo", que más o menos se traduce como "golpear la piel", and I think that's beautiful. — Jásier ???? (@TheJasier) 23 de diciembre de 2017

En euskera no decimos "cocina", decimos "sukaldea", que más o menos se traduce como "lugar junto al fuego", and I think that's beautiful. — Jásier ???? (@TheJasier) 23 de diciembre de 2017

En euskera no decimos "tenedor", decimos "sardexka", que más o menos se traduce como "pequeño tridente", and I think that's beautiful. — Jásier ???? (@TheJasier) 23 de diciembre de 2017