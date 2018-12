Las cinco meteduras de pata más divertidas del 2018

Políticos, artistas, periodistas, todos aquellos que están expuestos a la opinión pública corren el riesgo de meter la pata en algún momento. Este 2018 no ha sido menos y muchos de ellos han dejados divertidos momentos para recordar.

Pedro Sánchez y su error de protocolo

El presidente del Gobierno no tenía muy claro el protocolo en el besamanos de los Reyes Felipe y Letizia durante la Fiesta Nacional. Quizá fueron los nervios, la falta de experiencia o el desconocimiento, pero Pedro Sánchez y su mujer Begoña Gómez se situaron a su lado, en vez de continuar su paso como indica el protocolo.

Amaia Romero y su espontaneidad

La ganadora de la pasada edición de OT conquistó a la audiencia por su espontaneidad, una característica que le ha hecho meter la pata en público más de una vez. Dentro de la academia dijo que ella no tenía ganas de acudir a los programas a los que acuden los concursantes al salir, también en un directo de Instagram mostró la localización de la casa de sus padres y, por último, se le escapó que estaban grabando un documental sobre el talent.

Alba Flores se lía con el evento en el que está

Un lapsus lo puede tener todo el mundo. Alba Flores se lió con el evento al que tenía que acudir y se presentó en otro. Los hechos ocurrieron en en la premiere del El fotógrafo de Mauthausen, cuando los periodistas se acercaron a preguntarle la actriz dijo: «Estaba con Najwa (Nimri) codo con codo cuando la estuvo grabando y cada cosa que me contaba me daba más ganas de verla, así que tengo mucha expectación». En ese momento los reporteros le avisaron del error y ella contestó: «No me lo puedo creer, estoy flipando», aseguraba la intérprete al darse cuenta de que se había confundido de alfombra roja. El evento al que ella tenía que ir era en los cines Callaos y no en Capitol. Flores hizo frente al error con humor y publicó en sus redes sociales la imagen de una empanada.

El despiste de Mariano Rajoy

Mariano Rajoy no podía faltar en esta lista de meteduras de pata. El expresidente del Gobierno ha protagonizado muchos divertidos y bochornosos momentos. El último fue el pasado mes de febrero durante la Comisión Europea. Tras una conferencia sobre el Sahel, en rueda de prensa, Rajoy fue incapaz de recordar el quinto país que conforma la región. Los periodista le avisaron de que le faltaba Burkina Faso. Un despiste que se suma a su colección de frases: «los chuches», «el alcalde es el que quiere que sean los vecinos el alcalde» o el «cuanto peor, mejor para mí».

Javier Cárdenas y su comentario a una chica con parálisis cerebral

El programa de TVE, dirigido por Javier Cárdenas, y que ya no está en la parilla desde hace meses protagonizó una de las metidas de pata más sonadas del año. Cárdenas invitó a Hora Punta a Miriam Fernández, una joven que nació con parálisis cerebral y fue dada en adopción por su familia biológica y ahora es un ejemplo de superación al haber conseguido ser cantante, actriz y campeona de España de natación adaptada. El presentador hizo un desafortunado comentario: «¿Y tú tienes parálisis cerebral? ¡Quién la quisiera!».