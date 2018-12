'Vis a vis' lanza un 'spot' navideño feminista con Itziar Castro como protagonista

Goya, el personaje de la serie de televisión 'Vis a vis' al que da vida la actriz Itziar Castro, protagoniza un spot navideño de la cadena FOX España en el que felicita a «todas las mujeres que este año hemos luchado, gritado y reclamado lo que nos pertenece».

«Seguid “portándoos mal”, que es Navidad», dice el personaje de la intérprete catalana, uno de los más queridos por la audiencia de 'Vis a vis' por su particular carácter y personalidad.

De hecho ese mismo carácter provocó algún comentario despectivo en las redes sociales, que la propia actriz tuvo que aclarar, aunque muchos otros alabaron tanto su trabajo interpretativo como la iniciativa publicitaria y promocional en cuestión.

Really?? A mi particularmente no me representa en absoluto. ¿Para seguir luchando por nuestro derechos tenemos que ser una versión de Camionero Americano con Tetas? Hay que tener mal gusto para hacer una promoción Feminista de este calibre y que la lancen ???? ???? ????

no habéis entendido nada @ItziarCastro no dice que no le represente la navidad, quiere decir que a una mujer no solo le tienen que regalar perfumes o a un niño un camión. Representa la Libertad de regalar lo que nos de la gana y la lucha de las mujeres