Amanda Jeffrey: el método definitivo para aprender inglés

Amanda Jeffrey, de madre británica y padre mallorquín, creó Elblogdeamanda para ayudar a sus alumnos de inglés con los problemas de pronunciación. La filóloga inglesa fue añadiendo a su publicación bloques como False Friends y British English vs American English, además de su sección OMG (Oh My Guiri), en donde realizaba equivalencias de expresiones españolas en inglés. Es más, en solo un año ganó el segundo premio internacional Love English Awards al mejor blog para aprender inglés

Al ver el éxito de su blog, la Editorial Planeta decidió ponerse en contacto con ella para publicar El Book de Amanda, el inglés que no se aprende en clase: un libro lleno de humor, expresiones, gramática, vocabulario y pronunciación con vídeos en todos los capítulos. El libro, que ha salido a la venta en septiembre de este año, ya se puede comprar en El Corte Inglés, Casa del Libro, Planeta de Libros, Amazon y Fnac.

Jeffrey ahora se encuentra en plena promoción y ha visitado numerosos programas tanto de ámbito local como nacional. La experta en inglés nos explica su particular método de aprendizaje, por qué piensa que en España tenemos tantas dificultades para aprender inglés y nos da una serie de consejos para mejorar en el idioma.

A continuación se añaden algunos de los vídeos (en la actualidad suma más de 500 clips cortos) que muestran las particulares técnicas y el buen humor de Amanda.