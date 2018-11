Ryanair lanza vuelos desde 7,99 euros sólo hasta esta medianoche

Raynair ha lanzado este martes una oferta relámpago con billetes desde 7,99 euros a diferentes destinos europeos.

La compañía aérea ha difundido esta campaña como 'Escapadas de invierno con tarifas bajas' y asegura miles de asientos a precios económicos para viajar entre este mes de noviembre y marzo de 2019. No obstante, advierte de que la oferta puede estar sujeta a disponibilidad.

Entre otros destinos, ofrece vuelos de Barcelona a Palma por 4 euros; o desde a Palma a diferentes ciudades europeas desde 5.

Flash Sale Alert



We have flights starting from just €/£7.99 live on https://t.co/LTBSLn5QzB until midnight tonight ????????