La lección de una chica «gordita» a la que mandaron al gimnasio

Esta publicación va de autoaceptación y de respeto. También de aquellos que no saben mantener la boca cerrada. Pongámonos en antecedentes. Laura es una chica normal y corriente, una joven que como a la mayoría a su edad le gusta compartir trocitos de su vida en las redes sociales.

Todo empezó cuando Laura subió una imagen a Facebook junto a su padre en la playa, algo bastante normal y corriente. Lo que no es tan normal es el comentario privado que recibió.

Alguien se sintió en el derecho de opinar que estaba «gordita», y que esa celulitis no le venía nada bien para encontrar un chico. Sin embargo, le ofrecía el remedio a todos sus 'males': apuntarse al gimnasio en el que trabajaba.

La chica reaccionó con bastante indignación a la oferta, ya no porque fuera motivada por una cuestión de salud, sino por la premisa de que su físico se interpusiera entre ella y una vida sentimental plena.

O sea, se imaginan que yo quiera cambiar mi físico solo para conseguir un chico? Y ojalá me salga tan imbécil como él? NO JODAS!

Por suerte recibió el cariño y el apoyo de muchos, miles y miles de usuarios que se solidarizaron con ella y le mandaron ánimo y fuerza para aplicar eso de «a palabras necias oídos sordos».

Chiquillos gracias por el apoyo. Quiero decirles quien es la persona, pero lamentablemente no tengo ni puta idea quien sea jajaja. No lo quemo porque no soy así, no quiero que le llueva, la verdad es que la boca dice lo que tiene el corazón, pondré la queja en el gimnasio.