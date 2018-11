Sienna Lalau, estrella de la danza urbana, visita Mallorca

Desde que tenía cuatro años, Sienna Lalau, nacida en Hawaii y residente en Los Ángeles, tuvo claro que se quería dedicar al mundo de la danza urbana. «Mi padre era disjokey y mi madre, Jeami, cuando estaba embarazada de mí, iba a la discoteca a verle. Ella me dice que sólo sonar la música, ya me movía». Pero fue a principio de este año cuando Sienna Lalau, tras colgar un vídeo en Instagram con compañeros de su clase, se ha convertido en toda una estrella a nivel mundial. «Recibimos 16 millones de visualizaciones y propuestas para actuar en todo el mundo. Acabamos de estar en los premios American Music Awards, donde he actuado con Jennifer López y otros grandes artistas».

Es la primera vez que la joven hawaiana llega a Mallorca; concretamente, a la Academia de baile Top Dance, de la mano de sus propietarios Sandra Rey y Rafa Mandón, donde ha realizado dos masterclass inculcando los valores y sentimientos del baile. ¿El secreto para ser la mejor en danza urbana?, «No hay secreto. Mucha entrega y pasión y 12 horas de entreno cada día», confiesa Sienna, quien añade: «Nunca quise ser una estrella. Sinceramente, soy la consecuencia de un momento. Simplemente quiero ser buena persona. Quiero ser yo misma».

Gira mundial

De Mallorca pone rumbo a Italia, donde realizará varias masterclass y actuaciones, y después regresará a Hawaii, donde comenzó su gira por todo el mundo hace unos meses, aunque vive en Los Ángeles. En el futuro, Sienna quiere dedicarse a la enseñanza. «Me gustaría seguir enseñando y trabajar con grandes artistas, especialmente con mi favorita, Beyonce».

Aunque confiesa que no tiene tiempo para tener otras aficiones o hobbies, le gusta «cantar. Pero no canto en público. Soy la mayor de cuatro hermanos y siempre me ha gustado el hogar y la familia». Por cierto, a esta estrella de la danza urbana también le encantan las matemáticas.