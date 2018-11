¿Qué es la Lista Robinson? La solución para las llamadas no deseadas

Otra vez suena el teléfono y no reconoces el número. ¿Será de trabajo?, ¿del banco?, ¿de algún conocido no fichado?,... En décimas de segundo te planteas mil posibilidades, sin duda también la de que sea algún call center esperando que piques, contestes, y te tengan ya atrapada para venderte algo. Pero ante la duda, descuelgas y ahí lo tienes: «Hola, buenos días, ¿hablo con la titular de la línea?». Error.

Esta situación no es ajena a nadie. En mayor o menor medida, todo el mundo ha recibido una de estas llamadas. Sin embargo, algunas personas denuncian que viven un auténtico acoso telefónico, incluso tras pedir en diversas ocasiones que no desean que les sigan llamando porque no les interesa el contenido de la llamada.

Para poner freno al acoso comercial existe la Lista Robinson, pero ¿qué es y cómo funciona?

■ La Lista Robinson es un servicio gratuito para el ciudadano que quiera librarse de aquella publicidad no deseada o spam que recibe por distintos canales.

■ Inscribirse en esta lista te protege de las entidades con las que nunca has tenido relación. Si se trata de una empresa con la que tienes o tuviste contrato y no quieres que te envíen publicidad, debes resolver el problema directamente con ellos.

■ Será efectivo en el plazo de tres meses desde el día siguiente a tu inscripción. Puedes realizarla en la web.

Si pese a todo, continúa el acoso, la OCU recomienda denunciar en la Agencia de Protección de Datos.