Para Subaru, el Forester es sin duda uno de sus modelos emblemáticos tras haber vendido más de 5 millones de unidades en sus 27 años de historia. Por lo tanto para seguir en esta línea de éxito, el fabricante japonés acaba de lanzar la sexta generación que renueva su línea, incrementa así su nivel de equipamiento y seguridad e introduce algunas mejoras en su fiable motor bóxer con hibridación ligera, manteniendo como uno de sus cualidades irrenunciables la tracción total.

La nueva pantalla central de 11,6« es una de las grandes novedades del nuevo modelo.

SEGMENTO

Encuadrado en el segmento D del mercado, el nuevo Forester crece ligeramente en longitud con 30 más hasta llegar a los 4,76 mts. También es 15 mm más ancho (1,83 mts) mientras que la altura, 1,73 mts, y la distancia entre ejes, 2,67 mts, se mantienen sin cambios. Tampoco varían sus ángulos de ataque (20,4º), central (21º) y salida (27º). Entre sus cualidades más importantes hay que destacar sin duda su altura libre al suelo que alcanza los 220 mm. Una cifra que resulta poco habitual para un vehículo de sus características y que le permite desenvolverse con soltura por los caminos off road, donde otros modelos tendrían grandes dificultades, todo ello se ve altamente favorecido también por su tracción total.

La gama está disponible con un único motor gasolina con hibridación ligera de 156 cv.

MOTOR FIABLE

Sin duda alguna una de las grandes características que siempre ha caracterizado a Subaru ha sido la fiabilidad de sus propulsores. Y en el nuevo Forester, nada cambia en este sentido. La nueva generación mantiene el conocido motor bóxer atmosférico de 2.0 litros que ha sido actualizado y mejorado en algunos detalles, que desarrolla una potencia de 156 cv. No falta tampoco un sistema de hibridación ligera compuesto por un pequeño propulsor eléctrico y una batería de 0,6 kWh. Se mantiene la caja de cambios de variador continuo Lineartronic que no es de las más avanzadas tecnológicamente, pero que garantiza una duración y ausencia de problemas manifiesta. Además, todo ello se completa con el conocido sistema de tracción a las cuatro ruedas de la firma nipona X Mode que le permite garantizar un comportamiento off road más propio de un todoterreno que de un vehículo como el Forester gracias a sus diferentes programas de funcionamiento. El único aspecto un tanto negativo se centra en el consumo que se sitúa en torno a los 8 litros de media que es el precio que hay que pagar por el peso del vehículo y su sistema de tracción.

La sexta generación del Forester crece ligeramente 30 mm en longitud.

TRES NIVELES

La nueva gama queda configurada con tres niveles de acabado. El básico, Active, ya ofrece un equipamiento muy completo al incluir de serie llantas de aleación de 18», faros delanteros, traseros y antiniebla LED, encendido automático de luces y sensor de lluvia, espejos exteriores ajustables, calefactables y abatibles eléctricamente, sistema de arranque sin llave, climatizador automático bizona, asientos delanteros calefactables, volante multifunción forrado en cuero, control de crucero adaptativo inteligente, limitador de velocidad, reconocimiento de señales de tráfico, asistente de arranque en pendiente y cámara de visión posterior. Todo ello sin olvidar la nueva gran pantalla central de 11,6 pulgadas compatible con Android Auto y Apple Car Play que le confiere un aire mucho más moderno.

La firma nipona mantiene su motor bóxer y la tracción total Symmetrical AWD.

Le sigue el acabado Field que añade asistente de luces de carretera, retrovisor interior con función anti deslumbramiento automático, cristales posteriores tintados, sistema de visión panorámica, volante calefactable y portón trasero eléctrico y automático manos libres.

Finalmente, la oferta se completa con el nivel más lujoso Touring que incluye llantas de aleación de 19», techo solar panorámico, rieles de techo, tapicería de cuero y asientos traseros calefactables.