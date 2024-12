El vehículo que hemos tenido el gran placer de probar por las carreteras de Mallorca es muy especial por multitud de motivos. Se trata del BMW M3 Competition Touring, un vehículo «familiar» y radicalmente deportivo, que ha recibido una serie de ligeros cambios para poder seguir siendo uno de los mejores vehículos familiares deportivos de su categoría, si no el mejor.

No fue hasta el año pasado cuando la firma alemana puso a la venta el primer BMW M3 con carrocería familiar, un modelo mucho más polivalente, pero con el mismo empuje o más que la versión Coupé, además de tener una estabilidad encomiable. Otra gran ventaja: su versatilidad.

La marca alemana no ha realizado muchos cambios en el diseño en esta versión de 2024. Así, se mantiene la parrilla de grandes dimensiones, pero ahora cuenta con los faros delanteros rediseñados, en los que se encuentran las luces de cruce y de carretera en un solo módulo. También llevan dos luces LED verticales con forma de flecha que sirven como luces de posición y de circulación diurna, además de tener la función de intermitentes.

Nuestra unidad también llevaba faros LED adaptativos con luz de carretera matricial y función antideslumbramiento, que son muy prácticos, además de mejorar exponencialmente la seguridad del vehículo de noche. Los faros de la parte posterior prácticamente se mantienen idénticos a los de la anterior versión. Pero sin duda hay que destacar su diseño agresivo, que se materializa en la cuádruple salida de escape y en un parachoques sobredimensionado.

El motor es, sin duda, el gran aliciente de este modelo, que está acompañado por una carrocería excelente que le permite que se mantenga en la carretera como un jabato por muy complicadas que sean las curvas.

Este propulsor lleva seis cilindros en línea biturbo de 3.0 litros, que ahora cuenta con 530 CV de potencia, 20 CV más que en su versión anterior. Además, va asociado a una transmisión automática M Steptronic de ocho relaciones con Drivelogic y lleva tracción total a las cuatro ruedas.

Las prestaciones de este M3 Touring son realmente impresionantes, como no podía ser menos en un vehículo de esta potencia. Así, tarda 3,6 segundos en pasar de 0 a 100 km/h y 12,4 segundos en alcanzar los 200 km/h, que son cifras de auténtico deportivo.

La velocidad máxima está limitada a los 250 Km/h, pero seguro que llegaría a los 300 Km/h si no fuera por esta limitación. De hecho, algunas versiones se han podido probar algunas unidades no limitadas que así lo han demostrado.

Para poder absorber estas velocidades cuando se lleva el vehículo alegre, existe una opción de lo más interesante que son los discos de freno de carburo de silicio reforzado con fibra de carbono.

El comportamiento en carretera es excelente, ya que traza las curvas de manera impecable, aunque se tomen a más velocidad de la que se debería, ya que en ese caso es muy fácil rectificar el volante. No tiende a subvirar en ningún momento y la comodidad interior no se ve perjudicada excesivamente con las suspensiones duras de las que dispone el vehículo.

En el interior también hay ligeros cambios respecto a la versión anterior, como por ejemplo el nuevo volante con la base achatada, o el nuevo diseño de los tiradores de las puertas. La iluminación ambiental también es nueva y algunos de los materiales utilizados.

Del interior de esta unidad que hemos probado llaman poderosamente la atención los asientos envolventes fabricados en carbono, que sujetan lateralmente de forma excepcional y que llevan también una sujeción entre las piernas que no molesta casi nada, pero que si no la llevara no pasaría nada porque hace más dificultoso el sentarse.

De este vehículo tan especial también cabe destacar el apartado tecnológico. La versión Touring incorpora la última generación del sistema iDrive, basada en el sistema operativo BMW 8.5. Las dos pantallas del salpicadero, de 12,3 y 14,9 pulgadas, muestran indicadores específicos «M».

BMW también ha mejorado el sistema BMW Personal Assistant y ahora la interacción del conductor con el vehículo es mucho más completa y mejor.

Del interior también cabe destacar la comodidad para todos los ocupantes. De hecho, en la parte posterior pueden viajar tres adultos sin problemas, además de poder hacer viajes largos gracias al maletero de 500 litros de capacidad, que presenta una línea muy regular.

Podéis encontrar este impresionante BMW M3 Competition Touring en Proa Premium, concesionario BMW situado en Gran Via Asima, 19, en el polígon de Son Castelló.