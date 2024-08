Para satisfacer a los que nunca tienen suficiente Mercedes anuncia el lanzamiento del AMG GT 63 PRO 4MATIC. Una versión muy especial desarrollada sobre su superdeportivo al que han incrementado su potencia hasta los 612 cv, optimizado su aerodinámica y por su fuera poco, mejorando la refrigeración con entradas adicionales para garantizar al máximo el disfrute de sus espectaculares prestaciones.

Y es que el fabricante germano ha modificado su conocido y poderoso V8 Biturbo AMG de 4.0 litros utilizado en el GT 63 incrementando su rendimiento en 27 cv adicionales hasta alcanzar unos impresionantes 612 cv, una potencia al alcance de unos muy escasos privilegiados. También se ha mejorado en 50 Nm su par máximo que ahora llega hasta los 850 Nm.

Velocidad

Por ello no debe extrañarnos que sea capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 3,2 segundos y los 200 km/h con salida parada en 10,9 segundos. Su velocidad punta se sitúa en 317 km/h. Unas prestaciones que muchos coches de carreras no pueden siquiera acercarse. Al objeto de hacer frente a este incremento de rendimiento, Mercedes ya reforzado los circuitos de refrigeración de alta y baja temperatura para que el propulsor no se caliente en exceso. Los radiadores superiores de los diferenciales de los ejes delantero y trasero y de la caja de transferencia la tracción total variable AMG Perfomance 4MATIC se refrigeran ahora activamente.

Mejoras

Otra de las mejoras se centra en el tema de la aerodinámica. El faldón delantero rediseñado es aún más agresivo. Integra deflectores de aire adicionales fabricados en fibra de carbono visible alrededor de las tomas de aire laterales ampliadas. El perfil aerodinámico activo en los bajos, el sistema de control activo del aire Airpanel en el faldón delantero y el paquete aerodinámico con un alerón trasero fijo en el portón trasero también se incluyen de serie. La sustentación aerodinámica sobre el eje delantero se reduce en más de 30 kilogramos. El resultado es un comportamiento de la dirección aún más preciso.

El AMG GT 63 PRO dispone además de deflectores de aire adicionales en los bajos, similares a los del Mercedes-AMG ONE. Estas aletas, situadas a la altura de los ejes delantero y trasero, intensifican el flujo de aire en los bajos. Todas las mediciones están coordinadas e interactúan con el alerón trasero, que aumenta la carga aerodinámica sobre el eje trasero en 15 kilógramos.