Uno de los modelos de más éxito de Citroën en el mercado español ha sido sin duda el C3. Y para seguir en esta línea la firma francesa lanzará en breve la nueva generación que destaca por una imagen exterior profundamente renovada, un interior atractivo y tecnológicamente avanzado, y una variada oferta de 3 motorizaciones a elegir; una de combustión pura de 100 cv, una híbrida ligera con la misma potencia y finalmente una variante 100% eléctrica con 326 km de autonomía.

La versión eléctrica del C3 será una de las más asequibles del mercado español.

Con una longitud de 4,01 metros de longitud por 1,76 metros de ancho y 1,57 metros de alto, el nuevo SUV urbano de la firma francesa estrena una nueva imagen mucho más moderna y atractiva en el que el frontal destaca por el diseño de la parrilla, juego de luces y anagrama de la marca. La capacidad del maletero es de 310 litros.

Tres motores a elegir

La nueva generación C3 llega a nuestro mercado con tres propulsores para elegir. El primero, de combustión pura y con etiqueta C, es el tres cilindros 1.2 Turbo que desarrolla 100 cv y que adopta una caja de cambios manual de 6 velocidades.

A finales de año llegará la variante hibrida ligera que reduce el consumo de combustible un 10%.

A finales de año la gama se incrementará con una versión híbrida ligera de 48v desarrollada sobre el anterior. Incorporará una batería de iones de litio y un motor eléctrico de 21 kw de potencia que le permitirá, con la misma potencia final, disminuir el consumo en torno al 10% y poder circular en ciudad en recorridos cortos en modo eléctrico. En este caso, su etiqueta será ECO.

Versión 100% eléctrica

Finalmente, el SUV urbano de Citroën contará con una variante 100% eléctrica -y por lo tanto con etiqueta 0- que se convertirá en una excelente alternativa dentro de su segmento. Equipado con una batería de 4,4 kW/h disfruta de una autonomía homologada de hasta 326 km en ciclo combinado. Gracias a su capacidad de carga de hasta 100 kw/h, puede pasar del 20 al 80% en 26 minutos. Y lo que es importante, con un precio de los más económicos del mercado.

La nueva generación C3 ofrece una imagen exterior totalmente renovada.

Tres acabados

Por lo que a su equipamiento respecta, el nuevo C3 estará disponible con los acabados You, You + Pack Plus y el más completo Max. El nivel básico incluye entre otros elementos sistema de frenado de emergencia Active Safety Brake, Head Up Display, Smartphone Station para infoentretenimiento, espejos retrovisores eléctricos, sensor de luces, sensores traseros de aparcamiento, control de velocidad de crucero y aire acondicionado manual.

El acabado You + Pack Plus añade llantas de 17 pulgadas con tapacubos, luces LED para la conducción diurna, encendido automático de luces y sensor de lluvia, cristales posteriores tintados, barras de techo en color negro, espejos retrovisores exteriores ajustables y abatibles eléctricamente y calefactables, Head-Up Display, sistema de info-entretenimiento con pantalla táctil de 10,25 pulgadas, conexión USB, Bluetooth, Radio digital, control de crucero y limitador de velocidad, alerta de cambio involuntario de carril activo, reconocimiento de límites de velocidad y sensores traseros de aparcamiento.

Los niveles de equipamiento disponible son 3; You, You + Pack Plus y Max.

Finalmente, el Max incorpora adicionalmente pintura bitono con techo en contraste, barras de techo decorativas, placas de protección delanteras y traseras, llantas de aleación de 17 pulgadas, pilotos traseros LED, cristales traseros tintados, navegación 3D, asientos Citroën Advanced Comfort, asientos traseros abatibles 60/40, climatizador automático, carga inalámbrica, cámara de visión trasera, espejo retrovisor interior electro-crómico, espejos retrovisores exteriores plegables eléctricamente y calefactados, elevalunas eléctricos traseros y sensor de lluvia.

La nueva gama C3 estará disponible a partir de 14990 euros.