Uno de los modelos que más alegrías ha dado a Renault ha sido sin duda el Captur. Y con el objetivo de seguir en la misma línea, la firma francesa ha presentado recientemente la nueva versión 2024 de su exitoso SUV del segmento B que incorpora el nuevo lenguaje de diseño de la marca, incrementa su equipamiento tecnológico y mantiene una amplísima oferta de motorizaciones para elegir, destacando como tope de gama el E-Tech Full Hybrid de 145 cv.

Estéticamente, la marca gala ha introducido como detalle exterior más destacado la nueva calandra con el logo Nouvel’R en la parte central, un capo más alto y horizontal que le confiere una marcada personalidad. Los relieves de formas variadas combinados con el negro brillantes y la transparencia del embellecedor crean un juego de luz en la parrilla. También hay que destacar los nuevos faros delanteros que incorporan la tecnología Full LED en todos los niveles de acabado.

Menos cambios encontramos en la zaga, destacando las tulipas de los pilotos traseros transparentes que dejan ver su interior, combinado con el nuevo logotipo Renault en la zona central y el difusor rediseñado. En total, la firma gala ofrecerá la posibilidad de elegir entre 6 colores de carrocería diferentes que pueden combinarse con la opción de pintar techo y retrovisores en tres tonalidades, lo que supone 14 configuraciones posibles.

De los diferentes niveles de acabados, hay que destacar el novedoso Espirit Alpine, que ofrece elementos especiales como los logotipos específicos en negro satinado, contornos de las ventanillas en negro brillante, lama delantera, protectores delanteros en gris satinado y llantas específicas de 19».

Nueva pantalla

Centrándonos en el interior, Renault ha incorporado el sistema multimedia openR link con Google integrado, lo que constituye una primicia dentro de su segmento. Todo ello sin olvidar la renovada consola central que incorpora una nueva pantalla táctil vertical de 10,4» que permite disfrutar de contenidos interactivos y de numerosos servicios como Google Maps, Google Assitant y más de 50 aplicaciones disponibles en Google Play.

La tapicería ha sido renovada para ofrecer un mejor aspecto utilizando tejidos reciclados y los pasajeros posteriores disfrutan de un amplio espacio para las rodillas gracias a que la banqueta posterior puede deslizarse hacia atrás 16 cm, lo que permite ganar en confort o bien aprovechar el máximo espacio del maletero si fuera necesario. Para que los pasajeros puedan cargar sus móviles, el Captur incorporar dos tomas USB-C y una toma de 12v de serie y además, en lo acabados Techno y Espirit Alpine, un cargador por inducción en la consola central.

Motores

Renault comercializará el renovado SUV con una amplia oferta de propulsores si bien, como es lógico vista la evolución actual, no hay ningún diésel. La gama arranca con el 1.0 TCE Turbo, un tres cilindros que desarrolla 90 cv , acelera de 0 a 100 km/h en 14 segundos y su consumo medio se sitúa entre 5,8 y 6,1 litros/100 km.

El siguiente escalón lo constituye el 1.3 TCE Mild Hybrid Turbo, que incrementa su rendimiento hasta los 140 cv con 260 Nm de par, lo que le permite mejorar su aceleración a 10,3 segundos con las mismas cifras de consumo que el anterior. Para los que buscan mayor rendimiento, Renault ofrecerá el mismo propulsor que el anterior pero con su potencia ampliada hasta los 160 cv, lo que le permite acelerar de 0 a 100 km/h en 8,3 segundos sin que apenas incremente el consumo. En este caso, la caja de cambios montada es automática.

No faltará tampoco una variante híbrida no enchufable. Se trata del E-Tech Full Hybrid, que combina una batería de 1,2 kWh, dos motores eléctricos de 36 kW y 18 kW, un motor de gasolina 4 cilindros de 94 cv, desarrollando una potencia conjunta de 145 cv. No falta una caja de cambios multimodo con cuatro marchas para el motor de combustión y dos para el eléctrico principal. En total, 14 combinaciones de funcionamiento posibles que le permiten funcionar cerca de un 80 % de forma totalmente eléctrica en ciudad. Por último, el nuevo Captur también estará disponible con una versión GLP de 100 cv.