Durante el mes de diciembre y enero, Stellantis &You Palma colaborará con Activa’t Inca y el Ajuntament d’Inca, para la puesta en marcha de la nueva campaña, «En Navidad, comprar en Inca tiene premio».

Stellantis &You Citroën pone a disposición de la asociación un AMI 100 % eléctrico, uno de los modelos más singulares y atractivos que posee la marca. Se trata de un modelo con precios atractivos, con el que se puede circular a partir de los 15 años, ya que no precisa permiso de conducir.

El AMI 100 % eléctrico ofrece una gran facilidad durante el proceso de carga, ya que este pequeño vehículo solo requiere de unas tres horas y un enchufe convencional para cargar su batería al completo. Activa’t Inca es una asociación empresarial que da voz y es el punto de unión de los emprendedores, de las empresas, comercios, autónomos y entidades del municipio de Inca que entre otros objetivos pretende dotar a las empresas de las herramientas necesarias para mejorar sus estrategias de ventas y objetivos empresariales.