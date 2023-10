Los seguros de coche son quizás uno de los elementos más importantes de la conducción, tanto que la legislación no permite tener un coche sin seguro, aunque no circule. Son el salvavidas en ciertas ocasiones, como las de causar daños a otro vehículo y sus ocupantes, a un peatón o a cualquier elemento de la vía. Por eso, elegir el que mejor se adapte a lo que uno necesite es fundamental para tener la tranquilidad necesaria.

Seguros de coche: ¿cuál elegir?

La oferta de seguros de coche es muy amplia, tal y como se puede ver aquí. Se puede decir que hay un seguro adaptado a cada tipo de conductor y presupuesto. Por eso, circular sin seguro por querer ahorrar, además de una grave infracción y una temeridad, es algo que carece de sentido.

Los seguros de coche cubren como mínimo la responsabilidad civil, es decir, los daños que causemos a los demás. Son los conocidos como seguros a terceros. Como norma general, son los más económicos, pero no por ello no nos proporcionan la atención que se necesita. También suelen incluir la asistencia en carretera y asistencia jurídica. Un seguro a terceros es ideal para vehículos que ya están amortizados o pagados o para vehículos que ya tienen mucho tiempo. También es el objetivo preferente de personas que no usan mucho el coche.

Existe otra modalidad que es la del seguro a terceros ampliado, que incluye coberturas como lunas, robo o incendio y que ofrecen una protección algo mayor. Son una buena opción para cuando ya no compensa tener el seguro a todo riesgo. Los seguros a terceros ampliados permiten una mayor tranquilidad en el caso de situaciones habituales como la rotura de lunas, de ahí su popularidad.

Finalmente, los seguros a todo riesgo cubren por completo cualquier circunstancia acaecida en el vehículo o sus ocupantes. Estos seguros pueden aplicar o no franquicia, un concepto sencillo de entender. Si se contrata un seguro a todo riesgo con franquicia de 350 € y se ha producido un golpe, necesitando el vehículo arreglar una aleta, se abonarán 350 €, y todo lo que exceda esa cantidad corre a cargo de la compañía de seguros. Si la franquicia es más pequeña, el precio de la póliza es mayor y viceversa.

¿Qué seguro de coche me conviene?

Sin dudarlo, el que mejor se adapte a las necesidades. Existe la creencia generalizada de que un seguro de coche a todo riesgo es un producto que no está al alcance de muchos bolsillos por su precio. Si se utiliza un comparador, se puede ver que esto no es así, que se pueden encontrar pólizas de seguro a todo riesgo a precios asequibles. Este tipo de seguro es imprescindible mientras se esté pagando el coche si se ha financiado, o bien, en sus primeros años de vida.

A medida que pasa el tiempo, o cuando ya se ha terminado de pagar el coche, se puede cambiar a un seguro a terceros o a terceros ampliado. Si el vehículo no recorre demasiados kilómetros o su uso no es intenso, un seguro a terceros puede ser suficiente. Pero siempre hay que tener en cuenta que se puede optar a buenas prestaciones sin necesidad de realizar un gasto muy elevado. Se puede encontrar el mejor seguro al que se pueda optar por un precio más que razonable.

Trucos para elegir bien tu seguro de coche

En primer lugar, hacer uso de un comparador permite que nunca se pague de más y que se pueda tener en un solo vistazo la opción que más conviene. Se ahorrar mucho tiempo y esfuerzo y se encuentan rápido lo que se necesita.

Es importante que fijarse bien en todas las coberturas antes de decidirse a contratar uno en concreto, por la sencilla razón de que al mismo precio puede haber seguros que no ofrezcan las mismas prestaciones. Con un poco de estudio se podrá afinar en la decisión y así llevarse el seguro que más interese.

Por supuesto, si uno va a cambiar de seguro, se deberá estar pendiente de la fecha de vencimiento, y avisar con un mes de antelación de la intención de no renovar la póliza. Se puede comunicar por los medios habituales, como carta, correo electrónico o llamada, pero siempre dejando constancia del deseo. Así se evitarán tener activadas dos pólizas a la vez.

Ya no hay excusa para no tener un buen seguro de coche. Gracias al comparador se podrá disfrutar de las mejores coberturas en la póliza sin necesidad de pagar un céntimo de más. Se tendrá la tranquilidad de haber elegido el seguro de coche que uno necesita y así circular con seguridad en todo momento.