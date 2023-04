El Ioniq 6 Electrified Streamliner de Hyundai Motor Company ha ganado los prestigiosos premios World Car of the Year, World Electric Vehicle y World Car Design of the Year. «Estamos encantados de recibir este prestigioso reconocimiento dos años consecutivos, ya que reconoce el tremendo talento y los incesantes esfuerzos de todos en Hyundai Motor Company para llevar EV como IONIQ 6 al mercado», dijo Jae Hoon Chang, president y CEO de Hyundai Motor Company. «Este honor refuerza nuestro compromiso de ser un líder mundial en la electrificación de vehículos y servirá para ensalzar nuestros esfuerzos como proveedor de soluciones de movilidad inteligente».



El interior, espacioso y ergonómico, aprovecha al máximo la distancia entre ejes de 2.950 mm para ofrecer toda una serie de prestaciones, como la iluminación ambiental en dos colores, la iluminación Speed Sync, la puesta a punto de las prestaciones del EV y el diseño de sonido activo eléctrico (e-ASD), que mejoran la experiencia de la movilidad eléctrica. El Ioniq 6 aprovecha al máximo una arquitectura de Plataforma Modular Eléctrica Global (E-GMP) hecha a medida para ofrecer 800 V, capacidades de carga ultrarrápida para una carga del 10 al 80 por ciento en sólo 18 minutos y un interior espacioso. Con un coeficiente de resistencia aerodinámica ultrabajo, de sólo 0,21, el Ioniq 6 es uno de los EV más aerodinámicos y eficientes energéticamente del mercado. Su autonomía nominal WLTP con una sola carga es de 614 km y el modelo estándar 2WD con neumáticos de 18 pulgadas alcanza un consumo de energía WLTP de 13,9 kWh/100 km.