El nuevo Ioniq 6 totalmente eléctrico ha conseguido el galardón ‘Saloon of the Year’ en los Premios GQ del Automóvil 2023. Estos reconocidos premios de carácter anual buscan identificar los mejores vehículos del mundo, y este año el cambiante panorama de la industria automovilística se vio reflejado cuando GQ decidió que todos los ganadores debían presentar algún tipo de electrificación.



SangYup Lee, vicepresidente ejecutivo y jefe de Diseño de Hyundai, dijo: «En nombre del equipo de Diseño Global de Hyundai, me gustaría dar las gracias a GQ por honrar a Ioniq 6 con el premio a la Berlina del Año. Siempre queremos conectar con los clientes a un nivel emocional y con el diseño de IONIQ 6 hemos creado algo realmente único. El atrevido estilo aerodinámico combina un fuerte atractivo emocional con una eficiencia aerodinámica que ayuda a conseguir una autonomía excepcional».



El nuevo Ioniq 6 se puede elegir con una batería de 53kWh con potencia de 151 CV y propulsión trasera o bien con otra de 77kWh de tracción trasera con 228 CV y 350 Nm o un propulsor de tracción total con 325 CV y 605 Nm. Todos los modelos incorporan el sistema de carga estándar de 800v de la plataforma E-GMP que proporciona compatibilidad con cargadores ultrarrápidos de 350 kW, y están disponibles las líneas de acabado Premium y Ultimate generosamente equipadas.

Los pedidos del Ioniq 6 se abrieron el pasado mes de noviembre con precios que parten de 49.620 euros para nuestro mercado.