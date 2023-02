Peugeot acaba de iniciar la comercialización del nuevo 408. Un vehículo del segmento C con el que la firma francesa pretende aunar en solo modelo las ventajas de una berlina, la luminosidad y habitabilidad de un SUV y el aire deportivo de un coupé. Y todo ello con una generosa oferta de motorizaciones que incluirá dos variantes híbridas enchufables y más adelante una totalmente eléctrica.



Estéticamente llama la atención el frontal, por su juego de luces y calandra y también resulta interesante la zona posterior, con el descenso del capó desde el techo hasta la zaga que incrementa su deportividad, unos apéndices denominados orejas de gato, las luces led de 3 garras y las llantas de diseño específico. Además, en la versión GT, destaca una rejilla disimulada en la que una parte de la misma está terminada en el color de la carrocería, lo que le da un aspecto muy original. En resumen, un fastback dinámico e innovador.



Un detalle interesante es su altura al suelo de 19 centímetros, lo que le permite desenvolverse con mayores garantías en caminos irregulares.

INTERIOR

Gracias a su longitud de 4,69 metros y, sobre todo, a una distancia entre ejes de 2,79 m., ofrece una gran habitabilidad en la segunda fila de asientos, con un espacio para las rodillas de 188 mm. El maletero es también bastante grande, con un volumen de 536 litros, ampliable hasta los 1.611 cuando se abaten los respaldos de los asientos traseros.



Por lo que a la oferta de motorizaciones respecta, la gama arranca con la única variante de acceso de combustión que no es otra que el conocido propulsor 1.2 Puretech de 3 cilindros que desarrolla 130 cv y que adopta un cambio automático de 8 relaciones EAT8. Su velocidad máxima se sitúa en 210 km/h con una aceleración de 0 a 100 km/h en 10,4 segundos. Su consumo medio: sobre 6 litros/100 km.

La segunda opción la constituye el Plug In Hybrid 180, que adopta el motor 1.6 Puretech de 150 cv que, combinado con el propulsor eléctrico de 81 Kw, desarrolla una potencia conjunta de 180 cv, lo que le permite alcanzar los 225 km/h y pasar de 0 a 100 km/h en 8,1 segundos. Las cifras de consumo todavía no están homologadas.

Para los que buscan mayor rendimiento, la firma francesa ofrece la versión de 225 cv que incorpora el mismo motor de combustión pero potenciado hasta los 180 cv. lo que, combinado con el eléctrico antes mencionado, incrementa su rendimiento. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,8 segundos y alcanza los 233 km/h. Su consumo homologado WLTP se mueve en torno a los 1,3 litros/100 km. Siempre que lógicamente aprovechemos al máximo la batería. Ambos equipan la caja de cambios automática de 8 relaciones más evolucionada e-EAT8. La batería de 12,4 Kwh les permite disfrutar de una autonomía 100 % eléctrica de hasta 63 km. Por supuesto, ambos disfrutan de la etiqueta ECO.



Destacar que estos dos modelos estarán disponibles con dos tipos de cargadores, un monofase de serie de 3,7 kW y en opción otro de 7,4 kW. Los tiempos de carga completa pueden variar entre las 7,5 horas de una toma estándar con el cargador de 3,7 kW hasta las algo menos de dos horas en un Wall Box de 7,4 kW.

100% ELÉCTRICO

La firma francesa anuncia el lanzamiento a partir del próximo año de una variante 100 % eléctrica que disfrutará de una autonomía en torno a los 700 km, lo que sin duda no estará nada mal. Lo que sí parece seguro es que no se comercializará ninguna versión diésel.



En cuanto a acabados, la gama ofrece tres niveles. El de entrada es el Allure, que incluye climatizador bizona, arranque manos libres, navegador conectado con pantalla táctil de 10» personalizable, reconocimiento de voz, Safety Plus, cámara de visión y radar trasero etc.



Le sigue el Allure Pack, que añade entre otros elementos acceso manos libres, ayuda estacionamiento delantero, ventanas delanteras laminadas acústicas y Drive Assist Pack.

Finalmente, el más deportivo GT incluye Clean Cabin, Drive Assist Plus Pack, faros Matrix Lex, tapicería de malla, volante perforado calefactable y maletero manos libres.