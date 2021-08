En un mercado español en el que la tendencia de los consumidores en los últimos tiempos es apostar de forma clara por modelos propulsados por energías alternativas a las tradicionales, como son la gasolina y el diésel, Renault mantiene su apuesta incorporando nuevas versiones E Tech a sus modelos.

Con ese objetivo, la marca completa la oferta ya existente híbrida enchufable de su conocido modelo Captur introduciendo la versión E Tech Híbrida autorrecargable. Esta tecnología tiene su origen en la experiencia de Renault en el vehículo 100 % eléctrico y en su experiencia de su presencia en la Fórmula 1, donde el reglamento, desde 2014, imponía el desarrollo de grupos motopropulsores de naturaleza híbrida y de sistemas de recuperación de energía cinética.

MOTORES

La nueva versión E Tech combina un motor 1.6 litros de gasolina con dos motores eléctricos, uno principal y otro HSG (generador híbrido de arranque), que cumple diversas funciones, acompañados por una caja de velocidades multimodo inteligente que optimiza todo el sistema para lograr unos niveles de consumo y emisiones de CO2 particularmente contenidos. En conjunto la mecánica del nuevo Renault Captur E Tech ofrece una potencia máxima combinada de 145 CV.

Las versiones E Tech ofrecen siempre un arranque 100 % eléctrico y, en función de cómo sean las condiciones de circulación y la manera de aprovechar la regeneración de energía al conducir, se puede llegar a circular, en ciudad, hasta un 80 por ciento del tiempo en modo 100 por cien eléctrico, lo que redunda en un ahorro de hasta un 40 por ciento en el coste de carburante. En concreto, las nuevas versiones de Captur E Tech híbridas autorrecargables, además de no necesitar ser enchufadas a la red en ningún momento, emiten, en ciclo WLTP, tan sólo 113 gramos de CO2/km, lo que implica la exención total del impuesto de matriculación en España y la obtención de la Etiqueta ECO de la Dirección General de Tráfico, que incorpora numerosas ventajas económicas y de uso en zonas centrales de las grandes urbes, cada vez más concienciadas con el respeto al medio ambiente.

NUEVA GAMA

La nueva gama Captur híbrida autorrecargable se comercializa en España en tres lacabados: Intens, Zen y R.S. Line. Esta última cuenta con un look exterior e interior marcadamente deportivo, que consta, entre otros equipamientos, de llantas de aleación específicas de 18 pulgadas, volante de cuero, tapicería sport, sistema de navegación Easy Link con pantalla de de 7 pulgadas y ayuda al aparcamiento delantero y trasero con cámara de marcha atrás entre otros.