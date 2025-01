El PSOE de Calvià acusa a Vox de contratos a dedo a un militante por valor de casi 50.000 euros.

Pleno movido en el Ajuntament de Calvià. El concejal socialista Jabo Martínez acaba de denunciar contratos a dedo por parte del área de Eventos (que gestiona Vox) a un militante del partido de extrema derecha que, incluso, fue a listas de Vox Palma en el número 16 en 2019. Los contratos, unas 20 facturas, ascenderían a cerca de 50.000 euros, según los socialistas.

Martínez ha denunciado que el Ajuntament ha recurrido a la «contratación recurrente de dos empresas para todos los eventos del Área de Eventos. No se trata de una selección puntual, sino que es una práctica sistemática que involucra a dos empresas con el mismo administrador único». El administrador de estas dos empresas, ha añadido, tiene «vínculos evidentes no solo en actos organizados por Vox Calvià, sino que ha ido en listas por Vox Palma en el número 16. Estas conexiones no son meras coincidencias».

«Esta situación no es nueva para el señor Fuentes, regidor de Eventos y regidor de Vox. Porque en un mensaje que publicó en redes sociales agradeció públicamente a dicho administrador por los servicios prestados durante el mercado navideño de 2023», ha añadido.

Ante esta situación, los socialistas no solo responsabilizan al regidor de Vox que gestiona el área de Eventos, sino también responsabilizan al alcalde, Juan Antonio Amengual (PP), y al teniente de alcalde de servicios económicos por no «haber fiscalizado y controlado las áreas que gestionan sus socios de Vox».

Por su parte, el alcalde respondió a la denuncia del concejal socialista y calificó de «encomiable» la labor del departamento de Eventos. «Si hemos fallado en transparencia, mejoraremos. Tenemos constancia de sus peticiones», ha señalado mientras reafirma que «todo el trámite y toda la gestión está validada legalmente».

«Solo le reprocho que me diga que somos vamos. Yo no había trabajado tanto en mi vida. El equipo de gobierno está trabajando mucho», sentenció mientras le reprochaba que «ha querido manchar el nombre del equipo, poner en duda una situación que no está en duda».