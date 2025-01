El PP, Més per Sineu y la plataforma contra las macrogranjas han registrado una moción en el pleno del ayuntamiento para pedir a todos los grupos parlamentarios que apoyen la convalidación del decreto que impide las explotaciones ganaderas intensivas de aves de corral.

El texto que han registrado, insta a los grupos parlamentarios mixto, Més per Mallorca, Vox, Socialista y Popular del Parlament a permitir la convalidación del Decreto de medidas urgentes para la protección de las personas y el medio natural en lo que se refiere a explotaciones ganaderas de aves de corral.

La moción la han presentado este viernes conjuntamente, con un texto respaldado por el movimiento 'No a la macrogranja en Sineu ni en ningún sitio de Mallorca' y piden apoyo al decreto que aprobó el Govern el viernes pasado que añade una disposición a la Ley Agraria de 2019 con los requisitos para la implantación de nuevas granjas avícolas intensivas en Baleares.

Recuerdan que prohíbe instalar nuevas explotaciones ganaderas de aves de corral o ampliar las que existen actualmente u otras instalaciones anexas, como puedan ser los estercoleros, en los que la carga ganadera sea superior a 160.000 gallinas ponedoras.

Se pueden autorizar sin tienen menos siempre que entre la explotación ganadera y el límite del núcleo urbano residencial más cercano haya cierta distancia: hasta 20.000 gallinas a no menos de 2 kilómetros; hasta 40.000 gallinas a no menos de 4 kilómetros y hasta 60.000 ponedoras deben mantener una distancia no inferior a 6.000 metros lineales respecto al suelo urbano de tipo residencial más cercano.

El decreto incluye una disposición transitoria que, tras la resolución desfavorable de la Dirección General de Armonización Urbanística y Evaluación Ambiental del Govern para el proyecto de granja de gallinas ponedoras y recría en Son Venrell, archiva el expediente.

El PP, Més per Sineu y la plataforma contra las macrogranjas consideran este decreto «un paso importante para asegurar el no desarrollo del proyecto que Avícola Son Perot quería realizar en el término municipal de Sineu» y una importante restricción de las condiciones para de implantar granjas avícolas de alta intensidad, como la proyectada en los terrenos de Son Venrell y a la vez garantizan la soberanía alimentaria sin causar graves perjuicios al entorno ni a los promotores del sector primario que llevan a cabo prácticas agroalimentarias sostenibles.