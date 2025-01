El silencio del invierno en Cala d’Or (Santanyí) hace que pase más inadvertida la presencia, en una de las zonas más concurridas y muy próxima a Cala Gran, de un bloque de apartamentos abandonado, en un estado preocupante, justo sobre una serie de negocios (pubs, una peluquería, un supermercado...) que hibernan y no forman parte del problema, al no ser de la misma propiedad. En plena calle dels Ravells, el blanco nuclear no lo es tanto en esas viviendas, que se extienden en dos áreas diferenciadas hacia el interior.

Carteles de alarmas de diferentes compañías y el deterioro de los edificios hacen pensar que algo pasa. Allí espera a Ultima Hora Jordi Chalé, propietario del establecimiento y del complejo turístico en cuestión para relatar el drama que lleva sufriendo desde hace cerca de un lustro, en un momento en el que lo sucedido días atrás en los apartamentos 'Sol i Mar' de Cala Bona ha generado preocupación en el sector. Jordi Chalé, propietario de los apartamentos y el complejo turístico okupado. Foto: Alejandro Sepúlveda Explica que heredó en 2019 estos bloques de apartamentos, con 218 plazas. Hasta ese año -el último de apertura-, refiere que tuvieron actividad, hasta que llegó la pandemia y falleció su por entonces dueño, José María Palau Colomet. En tiempos del COVID, fue ocupado por doce personas en su bloque principal, a las que asegura Chalé, se sumaron otras 54 detrás. El deterioro progresivo y la mala imagen, sumados al cierre de los apartamentos, llevó a que se ganara el sobrenombre del ‘Son Banya de Cala d’Or’, «algo que no nos ayuda a la hora de intentar desbloquear la situación y encontrar ayuda para salir de esta», asegura su actual dueño. Antecedentes «Cuando recibo esta herencia, está alquilado a un tercero que en 2019 ya no pagaba. Con el COVID dejó de hacerlo y nos reclamó daños y perjuicios, pidiendo que le perdonásemos la deuda de 2019», explica Jordi, que llegó a calcular la okupación de «unos 70 apartamentos (son dos áreas de 84 y 54, respectivamente), aunque nunca llegué a saberlo exáctamente». En septiembre de 2020, denunció usurpación y allanamiento de esos bienes ante la Guardia Civil, comenzando una guerra que ha llegado a los juzgados. «El 10 de septiembre de 2020 empezó todo este procedimiento denunciando por usurpación y allanamiento ante la Guardia Civil y aquí seguimos, luchando por defender la propiedad privada», dice ya en 2025 Jordi Chalé, titular del complejo. Exteriores del complejo turístico de Cala d'Or. Foto: Alejandro Sepúlveda Los apartamentos tenían, y siguen disfrutando, de agua y luz, lo que suponía un gasto «de unos mil euros mensuales por entonces en cada concepto. Pedimos ayuda a abogados y nos dijeron que así evitaríamos demandas». Recuerda que, en paralelo, se sentaron «con la Guardia Civil, el Ajuntament de Santanyí y la pedanía de Cala d'Or. Los Servicios Sociales nos dijeron que era el problema de un particular y se marcharon de la reunión, y al no tener solución, la jueza nos pidió que pusiéramos un procedimiento por okupación contra cada uno de los casos», prosigue Chalé, quien recuerda que, tras ello, aparecieron demandas de la compañía de agua, asegurando que tiene un acuerdo con la suministradora «para pagar la deuda de 40.000 euros por el consumo desde la okupación». El siguiente paso fue contactar con los abogados de los okupas, que, dice, le reclamaron 10.000 euros por cada apartamento para que los abandonaran. Muchos de ellos los dejaron, siendo tapiados y vigilados por alarmas y cámaras de seguridad instaladas por el propietario, quien hasta este jueves tenía constancia de la presencia de hasta nueve personas, algunos de ellos niños escolarizados y una mujer mayor, que forman parte de una misma familia de etnia gitana que asegura llevar viviendo allí «dieciséis años». Uno de los bloques de apartamentos, tapiados. Foto: Alejandro Sepúlveda Tensión Comenta Jordi Chalé que, uno de los últimos en salir, era «un okupa que fue trabajador antes del cierre, aunque también se metieron otros que venían de la Península, y tenían allí su casa, para trabajar en la hostelería sin pagar alquiler y okupando mis apartamentos». Uno de ellos, incluso, está denunciado por agresión al propietario, que llevaba pegada al cuerpo una cámara con la que grababa sus incursiones en el establecimiento durante la estancia de los okupas. Uno de ellos, tras salir de su apartamento, «intentó incluso cortar el suministro de luz para que me pudieran denunciar y al pararle me quiso agredir con una piedra», explica nervioso el dueño. Este tiene dos procedimientos judiciales contra los últimos okupas, quienes dice le denunciaron por dejar de suministrar luz y agua a esas, ahora, infraviviendas en las que residen, ante la prudencia del propietario, que evita el enfrentamiento o el contacto directo con ellos. Incluso Chalé señala la relación de esos okupas con la actuación policial referente a la presencia de una plantación importante de marihuana en Cala d’Or. Mientras tanto, la presencia de los okupas cada vez se ha hecho más familiar para los residentes en la zona, aunque para el propietario de los mismos se ha convertido en un dolor de cabeza y un constante ir y venir a las autoridades y la justicia. «Es como jugar al gato y el ratón», asegura visiblemente cansado por este largo camino que, por ahora, sigue encallado en los tribunales a la espera de una solución definitiva. O no...