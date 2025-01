Rosselló aseguró que su equipo no se opone a la adquisición del edificio, pero subrayó que la propuesta inicial era «demasiado ambigua» y que, dadas las limitaciones financieras del consistorio, resulta inviable en los términos planteados. Según explicó el alcalde, su equipo apoyó parcialmente la moción al votar a favor del segundo punto, que fue propuesto por ellos mismos en la Comisión Informativa previa al pleno.

Este punto contempla la posibilidad de solicitar al Govern balear o al Consell de Mallorca que adquieran el inmueble para destinarlo a proyectos sociales. Entre las propuestas mencionadas se encuentran la ampliación del centro de día, la creación de una residencia de mayores, un casal para jóvenes o viviendas de protección oficial. «Creemos que con nuestra propuesta se mejoraba mucho el redactado, permitiendo dar cobertura al objetivo principal, que era la compra del edificio, sin comprometer las finanzas del Ayuntamiento», señaló Rosselló.

También sugirió explorar vías de financiación externa como los fondos procedentes del Impost de Turisme Sostenible o los Fondos Europeos. El alcalde insistió en que la situación económica actual del Ayuntamiento no permite asumir el coste de la compra, tasada en 945.000 euros, ni afrontar la reforma integral que el edificio requiere. «No podemos actuar de manera irresponsable y perjudicar las finanzas municipales», afirmó, destacando que cualquier decisión debe ser coherente y sostenible.

No obstante, Rosselló reiteró que el equipo de gobierno no está en contra de la adquisición del convento y que comparte el interés de que el inmueble permanezca al servicio del pueblo. «En ningún momento nos hemos opuesto a su compra», aseguró. El grupo Mou Campanet, sin embargo, no aceptó la propuesta del equipo de gobierno, lo que llevó al rechazo del primer punto de la moción por parte del alcalde y su equipo. Rosselló lamentó la falta de consenso y señaló que, con un enfoque más concreto y detallado, se podría haber llegado a un acuerdo.

Mientras tanto, el futuro de Ca Ses Monges sigue siendo incierto. Las propuestas sobre cómo integrar este histórico edificio en la vida de Campanet y garantizar su conservación como parte del patrimonio local dependerán de la capacidad del Ayuntamiento y otras instituciones para alcanzar una solución consensuada y viable.