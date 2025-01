El Ayuntamiento de Bunyola ha conseguido solucionar de forma provisional la falta de secretario municipal, situación que había paralizado el funcionamiento administrativo de la institución. La alcaldesa, Marian Serralta, anunció ayer que, tras la marcha del anterior secretario, el consistorio actuó con rapidez para encontrar una solución temporal mientras espera que el Gobierno estatal asigne un funcionario definitivo.

El equipo de gobierno ha llegado a un acuerdo con dos funcionarios, quienes asumirán las funciones de secretario de forma temporal. Este paso ha permitido reactivar las gestiones municipales y devolver la normalidad al Ayuntamiento. «Tenemos la mirada puesta en conseguir un secretario fijo, pero no depende de nosotros», explicó Serralta, quien agradeció públicamente a los funcionarios su disposición para asumir esta responsabilidad de manera transitoria.

La alcaldesa subrayó que, aunque la solución no es definitiva, el compromiso del equipo de gobierno es garantizar que el Ayuntamiento pueda seguir funcionando con eficacia mientras se espera la asignación de un secretario titular por parte del Gobierno.Cabe destacar que el Ajuntament llevaba sin secreatario desde el 31 de octubre, cuando el anterior secretario se fue al saber que no había conseguido la plaza de estabilización. Serralta detalló que hay un proceso de estabilización a nivel estatal en marcha, aunque la lista definitiva de habilitados aún no ha sido publicada. Lo que sí que ya ha salido es la lista provisional.