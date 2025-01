Nueva iniciativa de las organizaciones agrarias para incentivar el consumo de producto local entre la ciudadanía y, en especial, entre los millones de turistas que visitan las islas cada año. Por ellos, la asociaciones de agricultores y ganaderos Unió de Pagesos, UPA, Asaja y Apaema han organizado unas jornadas dirigidas a pequeños hoteles, restaurantes y comercios de la Part Forana para acercar los productos que elaboran de manera directa y sin intermediarios. El objetivo, señalan, es que estas empresas puedan conocer los productos agroalimentarios que se elaboran en la Isla y que los ofrezcan a sus clientes.

Tras el ‘cara a cara’ celebrado entre payeses y hoteleros el pasado mes de noviembre, las organizaciones agrarias dan un paso más y tienen previsto celebrar dos encuentros be to be los días 30 de enero y 6 de febrero con una exposición más concreta de sus productos a profesionales interesados como son empresas comerciales, turísticas o de restauración. El primero de ellos tendrá lugar en Campos en el Casal Can Pere Ignasi, mientras que el segundo será en Ariany en el Casal Cultural Can Ciurana.

«Muchos payeses no tienen la posibilidad de tocar a la puerta de ningún establecimiento de estas características, por lo que queremos que con una jornada de una mañana puedan tener 40 o 50 establecimientos interesados en la compra de sus productos», señaló ayer el secretario general de Unió de Pagesos, Sebastià Ordines, durante la presentación de las jornadas en las comarcas del Pla de Mallorca y el Migjorn.

Ordines, añade que «aprovechando que mañana -hoy para el lector- empieza Fitur, pedimos que la administración que de un paso adelante y apoye estas acciones que desinteresadamente desde el sector privado llevamos a cabo», señaló. El presidente de Apaema, Miquel Coll, fue un paso más allá y recordó que la implicación del sector turístico y complementario es «imprescindible para la supervivencia del sector primario».

La patronal Pimem también apoya la organización de estas jornadas y su presidente, Jordi Mora, instó al Govern a ayudar al sector primario ofreciendo ayudas directas a pequeños establecimientos turísticos, sean agroturismos, hoteles urbanos, hostels o viviendas vacacionales para comprar productos agroalimentarios. «Hace falta hacer un giro estratégico y complementar nuestra oferta turística basada en ayudar a la producción local, en este caso agroalimentaria», sentenció.