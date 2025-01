La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha participado este sábado en la junta local del PP de Sineu que se ha celebrado en el edificio de Sa Quintana. El motivo de esta reunión era el de presentar a los afiliados y a los vecinos, tanto de Sineu como de Maria, el archivo definitivo del proyecto de la macrogranja de aves y explicar la regulación de estas instalaciones que se aprobó el viernes por decreto ley con el apoyo de Més. Al encuentro han asistido además el presidente del Consell, Llorenç Galmés, así como los alcaldes de Sineu y Maria, Tomeu Mulet y Jaume Ferriol, además del conseller de Agricultura, Joan Simonet y otros representantes del PP.

En su intervención, Marga Prohens ha resaltado que era «la primera vez que me pronuncio sobre este asunto, porque todo tiene sus tiempos y no nos dejamos llevar por gestión cortoplacista y para sacar rédito político como sí ha hecho el PSIB-PSOE. Por cuatro votos han intentado engañar a los vecinos de Sineu y Maria contando mentiras sobre el trabajo que desde los ayuntamientos, el Consell y el Govern realizábamos». Prohens ha comentado que «hemos venido a Sineu para anunciar el archivo definitivo del proyecto de la macrogranja y que no habrá indemnizaciones de ningún tipo como sí ya ha ocurrido con otras medidas socialistas del anterior Govern que ahora pagaremos entre todos, como es el rescate del túnel de Sóller». Además destacó «la regulación de estas infraestructuras, que darán seguridad jurídica y permitirán y para comunicar la regulación de estas infraestructuras, además de aportar seguridad jurídica, lo que permitirá que ningún otro pueblo de Mallorca tenga que pasar por lo que han pasado estos meses Sineu y Maria, por culpa de una normativa del partido socialista».

Para la confección de esta regulación de las granjas de aves, Marga Prohens ha incidido en que «teníamos claro que las cosas se tienen que hacer bien, con tranquilidad y rigor, lo que reclamaba prudencia. Esto ha sido aprovechado por el PSIB-PSOE de forma hipócrita porque, si en algún momento ha sido posible esta macrogranja en Sineu, era debido por una normativa socialista. Siempre es más fácil ponerse detrás de una pancarta, insultar y descalificar con mentiras antes que ponerse a trabajar». La presidenta del PP balear también ha agradecido «el trabajo de los alcaldes de Sineu y Maria, que han hecho lo que hay que hacer en estos casos: ponerse al lado de los intereses de sus municipios y trabajar codo a codo con el Consell y el Govern para que se archivase urbanísticamente esta macrogranja».

En cuanto a la nueva regulación, Prohens ha subrayado que «esta normativa da seguridad jurídica a las producciones agrícolas, un marco regulatorio para que se puedan instalar infraestructuras avícolas que necesitamos en Balears, pero dimensionadas con el territorio y, sobre todo, salvaguardando y poniendo por delante la tranquilidad de los pueblos y de los vecinos».