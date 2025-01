MÉS per Mallorca ha celebrado este viernes el acuerdo alcanzado con el Govern para impedir las macrogranjas de gallinas en las Islas Baleares. En una rueda de prensa celebrada en Sineu, el coordinador de la formación ecosoberanista, Lluís Apesteguia, y miembros de MÉS per Sineu, MÉS per Llubí y MÉS per Maria, han explicado que Més lleva semanas negociando el texto del decreto con el govern para prestarle los apoyos necesarios para que pueda ser aprobado.

Apesteguía ha agradecido la movilización a los vecinos de la comarca y a la plataforma «Macrogranja no» y han defendido la necesidad de proteger el territorio, la calidad de vida de las personas que viven en las Islas Baleares y el sector primario de pequeñas dimensiones que ofrece producto de proximidad y responde al interés general del país. «Desde MÉS per Mallorca celebramos el acuerdo al que hemos llegado con el Govern balear para impedir que ninguna macrogranja de pollos se pueda instalar en el archipiélago», ha afirmado el coordinador general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia. «Nosotros defendemos el territorio, la calidad de vida de las personas que viven en las Islas Baleares y la agricultura que tiene pequeñas producciones que ofrecen productos de proximidad y que responden al interés general del país», ha asegurado. En este sentido, Apesteguia ha reivindicado el acuerdo alcanzado con el ejecutivo autonómico «no solo porque se ha archivado el proyecto de la macrogranja de más de 700.000 gallinas que se pretendía hacer en Sineu sino que ninguna otra macrogranja podrá amenazar ninguna otra parte del territorio de las Islas Baleares». Además, ha querido hacer llegar el agradecimiento de MÉS per Mallorca a los vecinos de la comarca y a la plataforma «Macrogranja no» por su movilización. El decreto ley acordado entre el Govern y MÉS per Mallorca pretende impedir la aparición de macrogranjas de gallinas con la introducción de umbrales máximos de las instalaciones respecto de los límites de los núcleos de población. Así, se plantea una prohibición absoluta de granjas mayores a 160.000 gallinas en todo el territorio de Baleares y los siguientes umbrales según la distancia con el límite de los núcleos de población: un máximo de 20.000 gallinas hasta 2 km, máximo de 40.000 gallinas hasta 4 km y máximo de 80.000 gallinas hasta 6 km. Estos límites serán aplicables a todas las instalaciones existentes y en tramitación y, en ningún caso, exoneran de tener que obtener permisos ambientales y urbanísticos.