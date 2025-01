La compañía concesionaria del túnel de Sóller ya ha presentado su escrito de alegaciones sobre el procedimiento contencioso-administrativo que mantiene con el Consell de Mallorca sobre la indemnización que le corresponde por el rescate del túnel de Sóller, en diciembre de 2017. Rescate que ya fue declarado como nulo de pleno derecho por el Tribunal Supremo. Según fuentes del Consell, la institución insular ya da por hecho que el coste final del rescate puede llegar a costar 31,5 millones de euros, lo que consideran que supondría un varapalo muy importante para las arcas del gobierno insular.

Esta elevada cifra es aproximadamente la misma que la empresa viene reclamando desde que en diciembre de 2017 el Consell rescató la concesión del túnel de Sóller a pocos años de que esta finalizara, con el objetivo de eliminar el peaje. Según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, el valor global de la indemnización reclamada ahora por Globalvia es algo inferior, ya que asciende a 28.233.293 euros. En 2017 el Consell, con base en un informe externo no avalado por sus servicios técnicos propios, calculó que la indemnización que correspondía, y que abonó, era de algo más de 16,2 millones por lo que de prosperar la alegación quedarían por pagar aún 11,9 millones más.

Sin embargo, las mismas fuentes admiten que los técnicos del Consell calculan ahora que los intereses de demora que también reclama la empresa podrían ascender a 3,5 millones de euros, por lo que el coste final de la gratuidad podría llegar a ascender a los citados 31,5 millones.

Cifras

En septiembre de 2023 el Tribunal Supremo declaró nulo el rescate por considerar que no estaba justificado ni se ajustaba a las condiciones de interés argumentado por la administración. Sin embargo, la sentencia del Tribunal Supremo, que es firme, no entró a valorar la cuestión de la indemnización, resolución que si no había acuerdo quedaba en manos del TSJB. Este juzgado pidió a las partes que justificaran sus respectivas cifras y, en octubre de 2024, el Consell de Mallorca, esta vez con informes propios, calculó que el coste total a abonar tenía que ser de 13 millones de euros y no los más de 16 que se habían pagado en el momento del rescate, ya que debía descontarse la bajada de ingresos que el túnel hubiera tenido durante la pandemia en los años 2020 y 2021.

Este baile de cifras, y a pesar de una cierta ‘rebaja’ de Globalvia tras aceptar algunos de los argumentos del Consell, podría desembocar al final en una cantidad superior a la inicialmente solicitada, debido a los intereses. El temor principal del Consell es tener en su contra la sentencia definitiva del Supremo, que ya declaró ilegal el rescate, algo que el TSJB probablemente tendrá en cuenta a la hora de decidir sobre la indemnización final.

Aunque desde la empresa existe la voluntad de llegar a un acuerdo, las fuentes consultadas recuerdan que la administración no puede negociar con particulares y mantiene que sus informes indican que la indemnización total que corresponde es de 13 millones más los intereses.