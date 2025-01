Los arqueólogos que han realizado catas en la Tanca de Can Domènech han dado luz verde al Consell de Mallorca para construir el Centro de Arqueología de Mallorca en esta finca de Alcúdia, ya que no han hallado restos arqueológicos que impidan iniciar el ansiado proyecto. Un grupo de investigadores ha realizado, desde el pasado mes de septiembre, una excavación preventiva en el solar para comprobar si existían evidencias arqueológicas, puesto que la parcela se encuentra muy cerca del yacimiento romano de Pollentia. Los resultados confirman que se puede desarrollar el proyecto, ya que no se han identificado restos arqueológicos significativos.

Aunque se han documentado estructuras y elementos de posible uso agrícola de época antigua, no se ha constatado ningún hallazgo relevante que suponga un impedimento para la ejecución del proyecto. De este modo, el Consell de Mallorca concluye con éxito los sondeos arqueológicos preventivos y se pone en marcha con la redacción del proyecto básico del Centro de Arqueología de Mallorca, con el cual se definirán las necesidades del futuro equipamiento. Este procedimiento, ha explicado la vicepresidenta del Consell de Mallorca y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, se llevará a cabo con la colaboración del Ajuntament d'Alcúdia para poder tener en cuenta a los vecinos de la zona en la toma de decisiones. La vicepresidenta del Consell y consellera insular de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, visitó en verano los trabajos que se realizaban en la Tanca de Can Domènech junto con el director de las excavaciones, Miquel Àngel Cau. «Con esta confirmación, damos un paso más para hacer realidad el Centro de Arqueología de Mallorca, un espacio imprescindible para conservar, estudiar y divulgar nuestro patrimonio histórico», ha destacado Roca, quien recuerda que este proyecto pretende acoger más de 40.000 piezas halladas en diferentes yacimientos arqueológicos de Mallorca, que actualmente se encuentran almacenadas sin acceso al público, y convertirse en un referente internacional en el ámbito arqueológico. Noticias relacionadas Comienzan los estudios para construir el Centro de Arqueología de Mallorca en Alcúdia Este espacio contará con instalaciones modernas, incluyendo salas polivalentes equipadas para la investigación y la difusión del patrimonio, contribuyendo así a mejorar la conservación y la comprensión de la historia de Mallorca: «El objetivo es centralizar y dar a conocer la riqueza arqueológica de Mallorca, acercando nuestra historia tanto a la ciudadanía como a los investigadores», afirma Roca. El futuro Centro de Arqueología de Mallorca contará con una parte especializada en arqueología subacuática, dada la riqueza en pecios que atesora la Isla y también el archipiélago de Cabrera. Satisfacción en Alcúdia La alcaldesa de Alcúdia, Fina Linares, ha mostrado su satisfacción por el inicio del proyecto. «Para Alcúdia será un referente muy importante que dará un fuerte impulso a la ciudad romana de Pollentia; hemos puesto en marcha un plan especial de Pollentia y junto con el centro de arqueología, quedará todo como un espacio conjunto en el que se comunicarán la ciudad de Alcúdia con el yacimiento romano, creando un atractivo importante para quienes nos visiten». Linares añade que «desde el Ajuntament d'Alcúdia estamos muy contentos de que el Centro de Arqueología se pueda comenzar a construir y sea una realidad».