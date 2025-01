El Ajuntament de Sineu ha abonado la deuda que tenía con la Agencia Tributaria y por la cual le fue denegada una subvención del Consell de Mallorca destinada a aplicar la Ley de Bienestar Animal, convirtiéndose en el único municipio de la Isla que se quedaba fuera de estas ayudas, además de Valldemossa, que renunció a las mismas de manera voluntaria.

«Hasta que se publicó la resolución en el BOIB, no éramos conscientes de tener esta deuda, tras investigar de dónde procedía han resultado ser dos pagos de 40 euros cada uno por unas placas solares que tenemos sobre el pabellón que estuvieron averiadas y creímos que mientras no producían energía no teníamos que pagar estos tributos; ahora ya están abonados y haremos una reclamación al Consell por no cumplir el protocolo de avisarnos de que la documentación para las ayudas no estaba en orden para poder subsanarlo en plazo», apunta el alcalde de Sineu, Tomeu Mulet.

Por su parte, Més per Sineu ha acusado al equipo de gobierno del PP de «perder dos subvenciones por ser deudor, una para aplicar la ley de bienestar animal y otra destinada a la limpieza, mantenimiento y conservación de caminos de titularidad municipal", señala el portavoz de Més, Andreu Matas.