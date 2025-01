Los voluntarios del Grup d’Amics en Defensa del Medi Ambient (GADMA) han arrancado este jueves ayer su campaña ‘Mallorca Neta’ con una acción en Binissalem que pretende ser una crítica constructiva a la situación que viven muchos municipios de Mallorca con las basuras. En tan solo dos horas han podido llenar de residuos un total de 24 bolsas de 100 litros en un tramo de unos dos kilómetros, desde la rotonda de entrada de la carretera vieja de Inca hasta el camí de Can Figuera, sin llegar al Foro de Mallorca. En los márgenes de la carretera se han recogido latas, plásticos, toallitas, cartones, papeles y todo tipo de basura.

Se da la circunstancia que en el mes de noviembre ya se celebró una jornada de limpieza en este mismo punto que acabó con 160 bolsas de 100 litros. El portavoz de GADMA, Bernat Fiol, considera que «estas acciones son una crítica constructiva hacia las administraciones locales y autonómicas, además de a los ciudadanos incívicos». Para Fiol «los ayuntamientos, el Consell y el Govern ya pueden hacer campañas de concienciación que, si no se actúa de forma eficiente o se cambia de estrategia, las carreteras y los caminos rurales están cada vez más llenos de basura». En concreto, «no hay ningún control de los particulares y empresarios que no respetan la normativa de residuos».

Desde GADMA hacen un llamamiento a la población y Bernat Fiol lamenta que «si los mallorquines no cuidamos de nuestra isla, la basura pronto nos tapará a todos y contaminará acuíferos, zonas rurales y toda la naturaleza».

La entidad ecologista está ultimando el calendario de actuaciones de ‘Mallorca Neta’, que se desarrollará en diversos municipios con la colaboración de los ayuntamientos para limpiar puntos negros de basuras y residuos. Bernat Fiol señala que «en los meses de verano, cuando se alargan más los días, volveremos a llevar a cabo limpiezas de caminos rurales».