Miles de ciudadanos de Baleares salen cada 31 de diciembre a las plazas de sus pueblos y ciudades para despedir el año. No faltan la música, los cotillones y los fuegos artificiales pero ¿qué ocurre si el reloj falla? Algunos no dudan en tirar de ingenio. Es lo que hizo el alcalde de Costitx, Toni Salas en las campanadas de 2012.

El reloj del Ajuntament dejó de funcionar sobre las 19 horas del 2011. Salas, con la ayuda de algunos amigos, una radio y el antiguo tambor del pregonero, salvó la fiesta. El vídeo está colgado en Youtube desde entonces y la anécdota ha quedado en la memoria colectiva. «Fue divertido, pero no repetimos ¿eh?», explica a Ultima Hora.

El alcalde Toni Salas recuerda cómo ocurrió todo. «Cenando en Noche Vieja sobre las 21.30 horas, uno de la brigada me advierte de que las campanas no sonaban. Pensé que era una broma, pero por si acaso fui a las 23 horas a verlo y era verdad, no funcionaban. Busqué algo que hiciera ruido en el Ajuntament y estaba el tambor del saig (pregonero). Salí con unos amigos al balcón y dimos las campanadas como pudimos. Las escuchamos en la radio y así como yo las oía las iba dando en el tambor», rememora. «Y encima el reloj del Ajuntament adelanta siempre un minuto o dos», dice entre risas.

Para los escépticos el vídeo completo está colgado en You Tube. «Ver para creer», dicen el el pueblo.