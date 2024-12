Sorpresa en la vida política de Capdepera. El ex alcalde socialista, Rafel Fernández, ha anunciado que deja su acta tras 18 años en primera línea. Su mano derecha, Carme Corraliza también sigue el mismo camino y se retira. Una decisión para dejar paso a la renovación del partido que ambos anunciaron en el pleno ordinario celebrado este jueves día 19 de diciembre. Poco antes de concluir la sesión solicitaron la palabra y se despidieron visiblemente emocionados y con múltiples agradecimientos.

Fernández ha sido una pieza clave en el PSOE gabellí en las últimas décadas y su manera de hacer política ha marcado una época. Cuatro años de regidor en el equipo de gobierno, 12 de alcalde y 2 en la oposición, consiguió gobernar con mayoría absoluta e incrementar el número de votantes. Pero en la última legislatura perdió fuelle y sus malas relaciones con Més impidieron llegar a un acuerdo de gobernabilidad.

En su discurso Fernández ha explicado que se va porque "es la hora de que nuevas personas asuman el futuro de nuestro partido con empuje e ilusión con nuevos proyectos que continúen mejorando Capdepera. Estoy convencido que el futuro de este municipio está en buenas manos y que aquellos que continúen con el proyecto seguirán trabajando con la misma dedicación que nosotros".

El ex alcalde dice que "no es un adios definitivo a la política pero si un paso necesario que considero para seguir adelante. Cuando la política es tu pasión nunca desaparece de tu vida".Tuvo múltiples agradecimientos. En primer lugar para el partido socialista, para su madre política, Laura Abril "que me preparó para arrancar en este mundo y a la tutela permanente de mi padre político y presidente de la agrupación Fernando Peñalver".

Continuó el capítulo de agradecimientos para Joan Ferrer, padre de la actual alcaldesa Mireia Ferrer quien "me enseñó mucho a hacer política desde la oposición; a Bartomeu Alzina y a Pep Gallego". Mención especial hizo a Carme Corraliza , "un verdadero pilar en mi trabajo diario" y también tuvo palabras para su familia.

Por su parte Corraliza también ha anunciado que deja su acta, tras 13 años en política. Agradeció a Fernández "por haber confiado en mi y el apoyo de sus compañeros, familia y amigas". A nivel personal ha explicado que "ha sido un año muy duro, hay que vivir el momento, necesito tiempo para mi y para los míos".