A nadie se le escapa que la humanidad atraviesa grandes desafíos e incertidumbres, desde las guerras al hambre, la violencia en sus múltiples caras o los graves perjuicios causados al medio ambiente por el actual estilo de vida. Por ello, el pequeño pueblo de Sencelles ha querido tener un gesto y ha reunido a todas las vecinas llamadas Esperança para mandar un mensaje - precisamente de esperanza - al mundo.

El miércoles, festividad de la Mare de Déu de l’Esperança, una docena de vecinas que tienen este nombre se reunieron en la residencia de mayores, porque allí reside la mayor de todas, Esperança Ramis, quien en agosto celebró sus cien años con una gran fiesta. La más joven de las vecinas que comparten este nombre tiene ocho años. Jordi Llabrés, cronista oficial de la Vila de Sencelles, destaca que este nombre tan representado en el municipio, en realidad es un nombre muy propio de familias de Sencelles como Can Valero, Can Serra, Can Pulit, Can Rei y Can Carel·lo, básicamente.

Tras felicitarse unas a otras, se hicieron una fotografía de familia con el mensaje «Desde Sencelles, esperanza para el mundo». «Con ella mandamos un deseo de esperanza para vuestras familias, para todas las instituciones y entidades locales, para las personas que más sufren, para los nuevos hogares que se forman... para todos».

El mensaje, acompañado de una fotografía de las 12 mujeres, se ha difundido de móvil en móvil y ha causado una gran sensación en el municipio, que se pregunta cuán lejos llegará con la ayuda de la tecnología.