Manacor ja està immers en les seves festes de Nadal. Amb un programa que compta amb més de 100 actes, tothom i trobarà un lloc.

Enguany, per segon any consecutiu, la tradició neulera de Mallorca és el fil conductor. Així, una de les activitats destacades d'aquests dies en el municipi és una original ruta de les neules que recorre 10 espais entre Manacor i Porto Cristo (8 a Manacor i 2 a Porto Cristo).

Aquesta ruta es pot visitar fins al pròxim 10 de gener i compta amb més de 10 neuleres d'arreu de Mallorca, que cedeixen les seves creacions per omplir els espais d'art i tradició. D'aquesta manera, l'Ajuntament vol, no només retre un homenatge a l'art de les neules, sinó també oferir a la gent una oportunitat per descobrir llocs clau del municipi ornamentats amb aquestes obres d'art popular.

A Manacor, es poden visitar llocs com el Museu d’Història de Manacor, la Institució Pública Antoni M. Alcover, l’Escola Municipal de Mallorquí, la Torre del Palau, parròquies, llibreries i altres indrets significatius; mentre que a Porto Cristo les neules s'ubiquen a la parròquia de la Verge del Carme i la Junta de Districte de Porto Cristo.

«Aquest recorregut és una invitació a viure el Nadal d’una manera diferent, tot combinant art, cultura i patrimoni», expliquen des de l'Ajuntament.

Un altre dels atractius d'aquests dies, especialment pels més petits, és el ja tradicional trenet de Nadal. Aquest any sortirà, a Manacor, els dies 20, 23, 27 de desembre i 2,3 i 4 de gener. A Porto Cristo sortirà a recórrer el poble el 27 i 29 de desembre, mentre que a s'Illot serà el dia 30 de desembre.

A més, no faltarà la música en concerts de Nadal com el de dia 25 de desembre a l'Auditori del grup Cap Pela o el Concert de Cap d'Any del dia 2.

Mostres de dansa, tallers, teatre i espectacles infantils completen un calendari on tampoc faltaran els actes més tradicionals com el cant de la Sibil·la, la nit de Cap d'Any o la màgica cavalcada dels Reis d'Orient.

Podeu consultar el programa en detall per no perdre-us cap activitat.