Tras acudir al pleno del Consell y entregar una carta al presidente Llorenç Galmés, los vecinos del Puig de Santa Magdalena han vuelto a mostrar este jueves, durante el pleno de Inca, su rechazo al proyecto del IMAS para usar el polvorín como centro de menores extranjeros no acompañados.

La plataforma Veïnats Puig de Santa Magdalena se ha hecho notar durante la sesión plenaria mostrando pancartas que rezaban «SOS polvorín». El alcalde Virgilio Moreno se ha reunido con representantes de la entidad para escuchar sus inquietudes ante las intenciones del Consell.

La secretaria de estado de Juventud e Infancia debe dar el visto bueno al uso del polvorín para estos fines. El alcalde de Inca alertó de que las instalaciones no reúnen las condiciones adecuadas, mientras que el Consell indicó que dispone de informes propios favorables.

En la carta dirigida a Galmés, la plataforma indicaba que existe «un sentir popular unánime a la no apertura del centro», alegando además que «la habitabilidad de las instalaciones no es adecuada para acoger el centro» y que «hay inquietud entre los vecinos debido a posibles problemas de integración, generados por la ubicación lejana del núcleo poblacional». También recordaba que «nuestro municipio ya acoge a unos sesenta menores extranjeros no acompañados en tres centros, lo que representa aproximadamente un 20 % de los menores con estas necesidades en Mallorca».