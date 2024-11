Los trabajadores de limpieza viaria de Sant Llorenç convocan una huelga para el 10 de diciembre

Los trabajadores de limpieza viaria de la empresa FCC Medio Ambiente que prestan servicio en el municipio de Sant Llorenç han convocado una huelga a partir de las 06.00 horas del próximo 10 de diciembre.

Según ha informado CCOO en un comunicado, la huelga se debe a la intención de la compañía, por orden del Ayuntamiento, de modificar a partir del 7 de diciembre el horario que han mantenido los trabajadores durante los últimos ocho años.

Actualmente trabajan de 07.00 a 14.00 horas, y el Consistorio pretende que pase a ser de 06.00 a 13.00 horas. «Este cambio de horarios no está contemplado en el pliego de condiciones de la contrata, por eso los trabajadores no están de acuerdo y entienden que el Ayuntamiento no puede exigir este cambio de horarios», ha expuesto la organización sindical.

Esta modificación en sus condiciones de trabajo, han alertado, rompería con la posibilidad de que los trabajadores de limpieza viaria que prestan servicio en el municipio concilien su vida laboral con la familiar.