La plataforma vecinal ‘Macrogranges no’ lamenta que PP y Vox hayan impedido la aprobación de un acuerdo para frenar la construcción de macrogranjas como las de gallinas que han provocado su movilización por los perjuicios que acarrea a las poblaciones cercanas.

Los afectados por la granja de Llucmajor y los vecinos que tratan de evitar que se construya una granja para más de 700.000 gallinas en Sineu estaban a la expectativa de una enmienda al decreto Omnibus (decreto de simplifiación y racionalización administrativas) que este martes defendió Més per Mallorca y que, en principio, tenía que contar con el apoyo del PP. Pero finalmente, PP y Vox tumbaron la enmienda, que solo obtuvo los votos a favor de Més per Mallorca, Més per Menorca y PSOE. Tampoco prosperó una propuesta de los socialistas para aprobar una moratoria de dos años que afectara a nuevos proyectos de ganadería intensiva.

La plataforma 'Macrogranges no' lamenta «la falta de voluntad política para encontrar una solución conjunta que proteja el territorio y la calidad de vida de las personas». Actualmente, lo único que frena el proyecto de la macrogranja de Son Venrell es la suspensión de un año en la concesión de licencias que viene implícita en la revisión de Normas Subsidiarias aprobada por el Ajuntament de Sineu. El Ajuntament de Sineu también ha aprobado un informe negativo y vinculante en el que detalla las consecuencias que una granja de 740.000 gallinas tendría para los acuíferos, la calidad del aire y de los ecosistemas en esta zona del Pla de Mallorca.

La plataforma exige al consistorio de Sineu que garantice, con esta revisión de las NNSS, que no prosperen proyectos como el de la macrogranja proyectada en Son Venrell y pide la creación de una comisión de seguimiento. Los vecinos se han constituido como entidad jurídica para poder luchar legalmente contra este proyecto y presentar alegaciones en cada fase.