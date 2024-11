Mallorca contará el año que viene con tres nuevos espacios públicos protegidos de valor medio ambiental. Si bien la intención del actual Govern no es ampliar la lista de parques naturales, sí que apuesta por incrementar las fincas de titularidad pública dontándolas de un grado de protección ambiental Así, entre las propuestas de ejecución para 2025 se encuentra la adquisición de las fincas de ses Mines de Sineu; sa Bastida de Alaró y Ca na Beatriu en la Albufera (dentro del término municipal de Muro). Además, también incorporará la finca de Sa Boval Vella de Maó (Menorca).

La adquisición de estas fincas se realizará con una partida del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) pendiente de ejecutar desde el año 2022. «Cuando llegamos al Govern nos encontramos que había una partida de 3.125.000 euros para la adquisición de espacios de valor ambiental pero no se había ejecutado ningún proyecto», explica la directora general de Medi Natural del Govern, Ana Torres, quien señala que el objetivo es incrementar el suelo público de espacios naturales. Con estas dotación de la ecotasa no habrá necesidad que dependa de los presupuestos anuales de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Ambient.

Tal y como avanzó este periódico, la finca de ses Mines de Sineu tiene un valor por ser una zona húmeda artificial que se convertirá ahora en una área recreativa con un observatorio de aves. «La mayor parte de las áreas recreativas se concentran en la Serra de Tramuntana, por lo que también queremos ampliarlas al resto de la Isla» añade Torres. El Govern la adquirirá por 350.000 euros y confían que en junio de 2025 ya sea de titularidad pública.

Por lo que se refiere a la finca de sa Bastida de Alaró, se encuentra dentro del Paratge de la Serra de Tramuntana y es una propuesta del propio ayuntamiento ya que tiene gran valor por contar en sus terrenos con la fuente de agua potable de la que se abastece el pueblo. «Además, tiene restos patrimoniales importantes y es necesaria su protección ambiental», explica Torres. En este caso el valor de la compra venta asciende a 1,5 millones de euros con 76 hectáreas.

En último término, Medi Ambient también tiene prevista la compra de la finca de Ca na Beatriu, donde se ubican las antiguas dependencias donde vivía el ingeniero hidráulico John Frederic Baterman. Precisamente en el inmueble, hoy en mal estado, se ubicará un centro de interpretación de s’Albufera.