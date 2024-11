Asegura que su pasión es la ganadería y así lo demuestra cuando habla. Juan Nigorra (Calvià, 1967) cuenta con dos explotaciones agrarias, una en Segovia con 60 cabezas de vacas angus, y otra en Santa Ponça, su localidad natal, donde hasta hace poco contaba con un rebaño de 150 ovejas en una extensión de 115 hectáreas. El virus de la lengua azul le ha pasado factura.

Calvià ha sido uno de los municipios con más casos de ‘lengua azul’. ¿Como le ha afectado a usted?

En primavera, cuando esquilamos, tenía 150 ovejas. En septiembre detecté la primera infección de lengua azul en mi rebaño y a día de hoy se han muerto unas 50 ovejas. A ello hay que sumar 60 corderos que tenían que estar listos para la campaña de Navidad y ahora los he perdido.

¿Ha calculado las pérdidas económicas de ello?

No, pero si los corderos los vendemos a 80 o 90 euros, las pérdidas son importantes. El problema aquí radica en que no habrá forma de reponer todos estos animales que han muerto. Nuestra profesión no sale rentable. En mi caso es una pasión que tengo desde pequeño, supongo que por mi abuelo, pero el problema es que nos vamos a quedar sin ganadería.

¿Las vacunas llegan tarde?

La reacción ha sido lenta. Han llegado tarde y algunos dicen que no hacen efecto hasta 20 días después de inocular al animal. La gente es muy pesimista al respecto.

¿Ya le han vacunado el rebaño?

Sí. Calvià y Andratx han sido dos de los municipios más afectados.

¿Al menos los precios del cordero acompañarán?

El precio del cordero en la Lonja de aquí siempre está por debajo del que se vende en las lonjas de la Península, cuando los costes de producción aquí son mucho más elevados. Hay ganaderos que optan por vender los corderos en la Península, con el coste que conlleva el transporte.

La situación se complica para los ganaderos...

La gente es muy pesimista. La cabaña total de ganadería se verá reducida de una forma considerable. Y su reposición es muy difícil por no decir imposible. Creo que hay gran interés en que la cabaña ganadera se reduzca.

¿Un interés de quien?

Con la Agenda 20/30, Europa va en contra que haya productores ganaderos. Hay una intencionalidad que de que los productores sean del norte de África o América del Sur. Europa quiere destruir al ganadero y reemplazarlo. Hay una intencionalidad de destruir el sector primario, la burocracia nos mata.

¿La lengua azul es, tal vez, la gota que ha colmado el vaso para el sector ovino?

La lengua azul es una epidemia y hay cosas peores como por ejemplo las trabas que pone la administración, la burocracia es indignante. La burocracia está matando al agricultor

La lengua azul es una gota más en un sector que tiene muchos enemigos.

¿A qué se refiere?

Europa se quiere cargar el sector primario y desplazarlo al norte de África. Ejemplo de ello es el caso de la tuberculosis en el vacuno. Es catastrófico. Primero matan al animal y luego le hacen las analíticas de sangre. El 80 % son falsos positivos, pero a ti ya te han matado la vaca. Te pagan 800 euros por un animal que vale 2.000.