Una filtración de agua provocada por las lluvias de las últimas semanas ha obligado al Hospital de Inca a reducir su actividad quirúrgica durante las tres próximas semanas, si bien mantiene programadas las operaciones urgentes y prioritarias, incluidas las oncológicas.

Según ha informado la Conselleria de Salut en un comunicado, la filtración de agua ha comenzado en las casetas de las instalaciones de climatización ubicadas en la cubierta del edificio y ha obligado a cerrar tres quirófanos.

No obstante, el centro hospitalario mantendrá abiertos dos quirófanos que no se han visto afectados por las filtraciones y allí se han programado las operaciones urgentes y prioritarias, incluidas las oncológicas. Las operaciones no urgentes programadas para esta semana han sido pospuestas o reprogramadas, tanto por la mañana, como por la tarde.

Al mismo tiempo que se reajusta la programación, una empresa especializada en impermeabilización ya trabaja en los tres quirófanos afectados para solucionar el problema lo antes posible.