Baleares reclama a Europa que mantenga las cuotas pesqueras

Frente común de España, Italia y Francia para que se mantengan las cuotas pesqueras actuales en el Mediterráneo occidental. Así lo defendió este lunes el conseller d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, en el Consejo de Ministros de Agriclutura i Pesca de la Unión Europea (Agrofish) celebrado este lunes en Bruselas. Simonet, junto al ministro español del ramo, Luis Planas, intervino como representante del ramo de todas las comunidades autónomas del Estado, en una firme defensa para mantener las flotas pesqueras vigentes en el Mediterráneo occidental.

«Junto a Italia y Francia hemos presentado una propuesta para que Bruselas no modifique los criterios sobre la situación de las pesquerías del Mediterráneo occidental de cara al año que viene», señaló Simonet mientras que recuerda que esta petición conjunta de los tres estados se refiere a que la Unión Europa no se fije solo de criterios científicos «que deben tenerse en cuenta» aclara, sino que también «se pongan en valor los impactos económicos y sociales que pueden comportar nuevas restricciones dictadas en Europa», aclaró el conseller.

Con sello se refiere a que Bruselas no reduzca los quilos fijados para poder pescar especies como la gamba roja, «una de las especies que da una gran rentabilidad económica a los profesionales de las islas», aclaró. Lo mismo sucede con otro tipo de capturas como la del atún rojo.

No en vano en la pasada reunión del Agrofish el mes de octubre Simonet también defendió el incremento de la cuota de atún rojo que pueden capturar los pescadores artesanales en el Mediterráneo español «y en particular los pescadores de las Illes Balears», señaló. «Hablamos de las cuotas pesqueras del Mediterráneo cuando Europa fija grandes controles mientras que países terceros no tienen ninguna regulación», lamenta el conseller de Pesca mientras reclama que, si bien todavía no se han hecho públicas las directrices de Bruselas para el 2025, al menos se mantengan igual que las actuales sin paros obligatorios para los profesionales del sector.