El edificio de Sa Congregació acogerá este sábado 16 las VIII Jornades sobre el Turisme 'Transformant sa Pobla 2024-2027". Coordinadas por los profesores de la UIB Antoni Serra y Joan Franch, la jornada contendrá varias ponencias relacionadas con la transformación turística que experimenta sa Pobla.

El alcalde Biel Ferragut y la regidora de Turisme, María José Camuñas, abrirán las jornadas a las 9:45 horas. El regidor Joan Pérez presentará la primera ponencia dedicada a los proyectos Next Generation, que será a cargo de la ingeniera de caminos Margalida Muntaner. Seguidamente comenzará una mesa redonda sobre el turismo y el arte en sa Pobla.

Tras la pausa para el café llegará el momento de una charla a cargo de Joan Payeras y Damià Vidal con la temática "Sa Pobla com a escenari de novel·la". Uno de los platos fuertes de la jornada será la ponencia "Turisme i segones residències. Propostes de debat per a un model sostenible", presentada por Joan Franch y realizada por Joan Miralles. El evento finalizará con una intervención del chef Xesc Reina bajo el título "Una recepta per l'èxit. Esser disruptius i creatius".

Las entradas para asistir a las jornadas se pueden adquirir en la plataforma tickeib e incluyen un almuerzo de arròs brut una vez finalizado el acto en el restaurante Mel de Bea de sa Pobla.