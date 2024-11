Alertan de peligro de inundación en las casas de Can Garriga

Més per Marratxí, partido en la oposición, ha alertado sobre el peligro que, a su entender, sufren muchas viviendas de Can Garriga. Según los ecosoberanistas, justo al lado de estas casas se encuentran los terrenos de la finca de Can Garriga que a día de hoy están inundados con grandes cantidades de agua encharcadas.

A ello, dice Més, hay que añadir la proximidad con el Torrent Gros y el elevado volumen de agua que por allí transcurre. Ello «puede suponer un grave peligro para todas las personas que viven allí», aseguran a través de un comunicado. Desde Més per Marratxí denuncian la falta de «sensibilidad» del Ajuntament de la localidad y denuncian que es «urgente que se establezca una plan de evacuación para esta urbanización, estableciendo una ruta alternativa a la única salida posible que a día de hoy tienen los vecinos, que es la misma por la cual se accede al núcleo: la calle Romaní», explican. Marratxí es uno de los municipios que «puede verse más castigado por inundaciones, con urbanizaciones y centros comerciales en zonas inundables», recuerda. Su portavoz, Aina Amengual, recuerda que el caso de Can Garriga «no es un caso aislado».